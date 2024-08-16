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北歐簡約風空間少不了喬治傑生精品　4色壁鐘、相框氣質滿點

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▲▼Georg Jensen居家精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生推出HENNING KOPPEL直徑22cm壁掛時鐘，共有4色可供選擇，單個7,900元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

舒適的居家空間讓人身心愉悅，在疲累的一天後能夠得到徹底放鬆，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）居家精品以北歐簡約風格設計著稱，為寓所增添情感溫度而深受歡迎，2024年秋冬新品重新詮釋丹麥現代主義大師漢寧古柏（Henning Koppel）1978年創作的壁掛時鐘，展現優雅美學。

▲▼Georg Jensen居家精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生HENNING KOPPEL直徑22cm壁掛時鐘白色款（上）與藍色款（中），各7,900元。

喬治傑生與漢寧古柏的緣分始於1946年，經典作品之一是同名HENNING KOPPEL壁掛時鐘，特色是純淨面盤配上大三針，有趣的是每根指針長度都超過中央軸心點，而小時與分鐘刻度以藍色原點取代傳統數字，新款為直徑22cm版本，共有鏡面拋光處理的不鏽鋼款以及霧面處理的熔岩紅、墨綠、經典藍等4款時鐘。

▲▼Georg Jensen居家精品 。（圖／公關照）

▲牆上懸掛喬治傑生BERNADOTTE 系列25 x 20cm不鏽鋼相框4,600元，10 x 15cm不鏽鋼相框（後）3,100元，13 x 18cm 不鏽鋼相框3,700元。

被視為送禮自用兩相宜的相框，喬治傑生也有兩款新作，一款是延續瑞典設計師西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）擅長將對稱圖形或菱格網紋元素融入作品中，創作裝飾藝術風格的凹槽花紋圖案BERNADOTTE相框；另一款MANHATTAN相框則受到1920年代紐約裝飾藝術美學及曼哈頓繁榮之景啟發，於鏡面邊框揉入深褐色的再生皮革裝飾，兩款鏡框均有3種尺寸可供選擇。

▲▼Georg Jensen居家精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MANHATTAN系列20 x25cm相框，4,600元。

日本珠寶品牌MIKIMOTO亦有精緻相框設計，以品牌經典的珍珠項鍊為靈感，於相框點綴雙圈小圓珠，令人驚喜的是上方中央真的裝飾一顆珍珠，讓人一眼就認出是MIKIMOTO之作。

▲▼Georg Jensen居家精品 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO以珍珠項鍊為靈感設計的16.5 cm x 13.3 cm相框，6,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, MIKIMOTO

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