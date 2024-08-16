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拜拜後的食物特別容易壞？營養師點名「5個原因」

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▲▼營養師點名「5個原因」　拜拜食物容易壞 。（圖／Unsplash）

▲祭拜後的食物容易腐壞是真的。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

2024中元節即將到來，不少民眾都會準備食物祭拜，營養師高敏敏分享，有沒有覺得中元節祭拜過的食物特別容易壞，她解惑並不是因為被好兄弟吃過，所以容易壞，而是點名以下5大原因。

#太陽直射

中元節普渡通常會在戶外，營養師高敏敏解釋，其實食物在高溫、陽光直曬的情況下，只要10分鐘就可以讓細菌倍增，若是在戶外曝曬2小時，細菌量可是祭拜前的100倍以上。

#拜後未及時保存

食物在室外祭拜已經大量孳生細菌了，若是拜拜完還沒有及時冷藏，食物變質的機率會更高，營養師也提醒，如果食物有變質、臭酸，請立刻丟棄，不要再食用。

#香灰、燒香污染

燒香產生的乙烯，屬於一種植物性賀爾蒙，容易會催熟水果，當香火不完全燃燒時，產生的一氧化碳容易和肌紅蛋白結合，這樣會使肉類呈現彷彿新鮮的粉紅顏色，但極有可能看起來新鮮，實際上已經變質了。

#蚊蠅、灰塵污染

如果將包裝袋打開祭拜，容易使蚊蟲、蒼蠅、灰塵接觸食物，這樣一來更容易導致食物污染變質，建議還是要用保鮮膜包起來較好。

#水果呼吸作用

天氣熱、高溫環境下，水果的呼吸作用會加速運作，使得脂質、蛋白質、醣類等等成分，進而分解成小分子，這時候會使水果甜度下降、味道也變得不太一樣。

▲▼營養師點名「5個原因」　拜拜食物容易壞 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

中元節, 食物保存, 營養師, 容易壞, 祭拜

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