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乾巴巴雙手好嚇人？5個有效護手方法　讓手部肌膚永保青春

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▲▼5個有效護手方法　讓手部肌膚永保青春 。（圖／Unsplash）

▲別讓粗糙乾荒的雙手洩漏年齡。（圖／Unspalsh，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要全方位抗老，除了顧好臉蛋，讓雙手保持年輕也很重要，盤點以下5個有效的護手方法，幫助雙手保持青春狀態。

#洗完手後，隨即塗抹護手霜

雙手皮膚的水分流失速度比臉部快，因此每日定期保濕是關鍵。選擇富含滋養成分的護手霜，如含有甘油、乳木果油、維生素E的產品，這些成分有助於鎖住水分，修復乾燥、粗糙的皮膚。建議每次洗手後隨即塗抹護手霜，並在晚上使用含有高濃度滋養成分的護手霜，甚至搭配護手手套加強效果。

#防曬要做足

手部肌膚暴露在紫外線下會加速老化，導致色斑、細紋和鬆弛。因此，出門前別忘記在手部塗抹防曬霜，選擇SPF30以上並具有廣譜防護效果的產品。這有助於防止日曬斑和光老化，讓雙手看起來更年輕。

#洗手時避免使用過熱的水

避免使用過度刺激或含有強烈清潔劑的洗手液，這會破壞皮膚屏障，導致乾燥和脫皮。選擇溫和、保濕的洗手液，並且在洗手時避免使用過熱的水。此外，每周可進行1-2次的手部去角質，選用細緻的去角質霜，輕輕按摩後洗淨，能去除老廢角質，促進護手霜的吸收。

#夜間深層修護

夜間是皮膚修復和吸收的最佳時機。在晚上睡前可以進行手部的深層護理，使用厚實的護手霜或潤膚油按摩雙手，然後戴上棉質手套過夜，讓滋養成分充分滲透至皮膚深處，早上醒來時，雙手會變得柔嫩光滑。

#保護雙手避免過度摩擦和損傷

日常生活中，家務和工作容易讓雙手接觸到化學清潔劑和摩擦，這些會加速手部肌膚的老化和損傷。進行家務時，尤其是洗碗、打掃時，務必戴上防護手套，減少與化學品和水的直接接觸。同時避免在過度冷或乾燥的環境中長時間暴露雙手，這些環境會讓皮膚乾燥、龜裂。

關鍵字：

護手, 青春, 抗老, 保濕, 防曬

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