跟著下手就沒錯！藥妝通路2024上半年「精華液熱銷Top 5」

記者曾怡嘉／台北報導

天氣悶熱易使皮脂分泌量增加，若再加上角質不正常代謝，導致毛孔阻塞，就容易出現粉刺、痘痘困擾，而能加速皮層代謝、深入毛孔調理油脂分泌的「酸類精華」就成為持續熱門的保養關鍵字，像是杏仁酸、維他命A、水楊酸等更擠身上半年最搶手的保養成分。屈臣氏盤點2024上半年醫美精華熱銷排行榜，跟著下手就沒錯！

#TOP1 DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%，30ml，1,600元。

精準針對角質層全面作用，深入疏通堵塞毛孔，終結粉刺並緊緻毛孔。搭配玻尿酸和β-聚葡萄醣體，滋潤肌膚維持水分平衡，更改善肌膚緊緻度。溫和有感的煥膚保養，幫助改善毛孔、粉刺、痘痘、角質、痘印、出油、膚色不均、暗沉等八大肌膚問題。

#TOP2 Dr.Satin 魚子精純修復胎盤素精華 10ml*2，1,180元。

添加胎盤素、六胜肽、玻尿酸、菸醯胺、魚子精華等，胎盤素精華富含多種氨基酸成份與蛋白質，穩定修護並促進肌膚新陳代謝，強化肌膚天然防護；改善乾紋、暗沉、失去彈性等肌膚老化問題。

#TOP3 德美醫研 極效雙重維他命A逆齡精華，30ml ，1,590元。

維他命A脂協同膠原力讓肌膚煥亮有光澤；HRP維他命A醇衍生物，高效率讓皮膚吸收，幫助淡化細紋、平滑粗糙肌膚。此外，添加南極醣蛋白能有效抗老、加強保濕。

#TOP4 寶拉珍選 2%水楊酸精華液，118ml，1,190元。

專為粉刺痘痘及毛孔困擾設計，蘊含高濃度2%水楊酸，溫和去除老廢角質，暢通毛孔阻塞，打造細緻光滑水煮蛋肌。添加綠茶萃取、丁二醇幫助補水更促進水楊酸吸收，代謝煥膚更有感。

#TOP5 Target Pro by Watsons 美白淡斑精華，29ml ，1,280元。

添加七重修護植萃S7ABELIXTM，搭配3種維他命C、傳明酸及熊果素，有效改善膚色不均，提升肌膚天然光澤，從肌底透亮白。