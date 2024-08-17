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巧克力也可以！「5種快樂食物」助你有效抗憂鬱

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▲▼「5種快樂食物」助你有效抗憂鬱 。（圖／Unsplash）

▲適量攝取巧克力有助緩解憂鬱情緒。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日心情悶悶的哪都不想去？想要排解壓力除了靠運動促進多巴胺分泌外，藉由「吃對食物」也能做得到，盤點5款讓人快樂的食物，一起來了解！

#富含油脂的魚類

海鮮中的ω-3脂肪酸和維生素D可以幫助緩解憂鬱情緒，增強身體免疫力。另外富含油脂的魚肉也是不錯的抗憂鬱食物，也曾有研究證實，魚油有助於抗憂鬱，像是鮪魚、鯖魚、鮭魚都是好選擇。

▲▼5種「快樂食物」，幫你紓壓抗憂鬱 。（圖／Unsplash）

#巧克力

巧克力含有可可鹼和鎂等成分，可以刺激大腦釋放快樂荷爾蒙。巧克力中所含的咖啡因、黃酮類化合物，能幫助提神以及促進血清素分泌，建議選擇可可含量70%以上的黑巧克力較好。

#堅果

堅果富含色胺酸，色胺酸是血清素的營養來源，多攝取能幫助提高腦中血清素濃度，進而改善憂鬱、焦慮，堅果中含有的大量維生素E和不飽和性脂肪酸可以維持大腦健康，減輕壓力。

#蔬菜水果

腸道健康和身心健康其實密不可分，蔬菜水果中含有豐富的維生素和膳食纖維，能幫助維持消化道機能，改善細菌叢生態，同時也能幫助血清素分泌，讓人感到愉悅。

▲▼5種「快樂食物」，幫你紓壓抗憂鬱 。（圖／Unsplash）

#綠茶

綠茶中的茶胺酸可以提高大腦中血清素和多巴胺的濃度，有助於提升心情。因為茶胺酸的分子結構與血清素相似，藉由飲食攝取能進入中樞神經系統，幫助提升腦中的血清素水平，達到紓壓、放鬆的感受。

關鍵字：

鮭魚, 心情, 憂鬱, 食物, 壓力, 巧克力, 綠茶

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