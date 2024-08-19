龍袍的「海水江崖紋」躍上江詩丹頓　精巧工藝秀吉祥圖案

▲江詩丹頓Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」浪湧乾坤18K粉紅金與白金錶，各限量15只。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

江詩丹頓（Vacheron Constantin）融合文化精髓與精湛工藝的Métiers d'Art系列，深受收藏家喜愛，近日與北京故宮博物院前副研究館員合作，以明清時期宮廷紋樣「海水江崖紋」為設計靈感，創作4款各限量15只的「Tribute to Traditional Symbols」主題腕錶，分別有浪湧乾坤與月耀河山兩種樣式，生動展現波浪滔滔與高山佇立意象。

▲江詩丹頓Métiers d’Art系列「Tribute to Traditional Symbols」月耀河山腕錶18K粉紅金與白金款，各限量15只。

興起於14世紀的「海水江崖紋」，寓意吉祥與美好，經常出現在龍袍和官服的下擺和袖口處，也是宮廷建築、瓷器的重要裝飾。此紋飾運用在江詩丹頓Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」浪湧乾坤腕錶上，品牌運用掐絲琺瑯和手工雕刻，描繪海浪不斷拍打礁石模樣，特別選用源自中國的掐絲琺瑯工藝展現豐富鮮豔的色彩「景泰藍」裝飾，錶圈則鐫刻象徵福氣的蝙蝠圖案；另一款月耀河山腕錶結合大明火琺瑯、手工雕刻和珠寶鑲嵌，呈現水紋雕刻的大海意象面盤襯托巍峨山巒與鑲鑽海潮，每一款腕錶均搭載江詩丹頓自製的2460機芯，22K金自動盤均雕刻海潮翻湧的紋理，呼應設計主題。

▲寶璣Classique Double Tourbillon Dragon 5345雙陀飛輪腕錶龍年限定版。（圖／寶璣提供）

東方文化中，龍是瑞士名錶經常著墨的主題之一，特別今年是龍年，寶璣（Breguet）打造Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶龍年限定版，精雕細琢的祥龍盤踞於雙陀飛輪之間，爪著一顆夜明珠，既彰顯品牌裝飾工藝，也襯托出複雜的製錶技術，氣勢非凡。



