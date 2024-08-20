巴黎奧運選手們的幸運珠寶　早田希娜Chaumet項鍊、郭婞淳耳環成爆款

文／美人圈

想要在競爭激烈的巴黎奧運殿堂奪牌，除了靠日積月累的實力外，「運氣」固然也是成敗的關鍵因素！因此，許多選手會選擇用「幸運珠寶」來加持，像是中華隊羽球男雙金牌王齊麟、中國體操銀牌陳芋汐等都被眼尖粉絲發現身上有配戴珠寶飾品。本篇也神出這些運動選手們的幸運珠寶，一起來看看吧！

巴黎奧運幸運珠寶選擇

王齊麟－FRED

時尚品味極佳的台灣羽球奧運金牌王齊麟平時日常穿搭總愛搭配各式FRED男士珠寶現身，尤其總愛在左手腕上佩戴一條黑色鈦金款FRED Force 10系列手鍊，沉穩內斂的存在感，陪他隨身征戰世界賽場！

▲FRED Force 10 系列手鍊黑色鈦金鍊釦、黑色鑽石，NT$84,700。（圖／截圖自王齊麟Threads、FRED提供）

▲王齊麟。（圖／截圖自王齊麟Threads）

而王齊麟近期佩戴的全新FRED Force 10系列手鍊，以18K白金鍊釦搭配藍白紅三色纜繩，不僅呼應本屆奧運地主國的法國國旗配色，亦為自己帶來嶄新的必勝氣場。這條全新FRED Force 10系列手鍊不僅讓王齊麟成為本次賽場上最帥氣的造型焦點，也著實為他大大幸運加持，順利摘下人生第二面奧運金牌，為國爭光！

▲FRED Force 10 系列手鍊18K白金鍊釦、藍白紅纜繩，NT$115,400。（圖／截圖自王齊麟Threads、FRED提供）

早田希娜－Chaumet

日本桌球選手早田希娜帶傷上場、甚至比賽前5分鐘還在打針治療，但依然擊敗韓國選手申裕斌，順利獲得銅牌！在賽場上她的幸運珠寶便是來自Chaumet的Jeux de Liens項鍊，交叉連結的X設計象徵人與人之間的情感聯繫，鑲嵌的鑽石和藍寶石更顯奢華感，但又不會過度張揚，低調且優雅。

▲Chaumet Jeux de Liens 18K白金吊墜鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石，NT$‌229,000。（圖／IG@daisukeishida1979、Chaumet提供）

陳芋汐－Chaumet

中國跳水隊向來被譽為是夢之隊，是各國好手都認證實力超群的代表！陳芋汐作為亮點選手，本次也在巴黎奧運與全紅嬋搭檔拿下女子雙人跳水10公尺台金牌、女子單人跳水10公尺台銀牌的好成績。年僅19歲的陳芋汐挑選珠寶品味也很獨到，選擇來自Chaumet單價親民好入手的新款Bee My Love手環。

▲陳芋汐。（圖／小紅書）

Bee My Love手環採用的絲繩利用再生技術製成，響應巴黎奧運環保意識；並提供7款顏色選擇，便於符合個人穿搭風格。相較於腕錶皮質錶帶或硬式手環，Bee My Love絲繩配戴輕巧更加適合夏日運動或出遊配戴。無論是全新絲繩手環作品或同系列其他經典之作，皆完美呼應奧運獎牌折射出的迷人亮彩！

▲CHAUMET Bee My Love絲繩手環，NT$41,400。（圖／CHAUMET）

張家朗－Van Cleef & Arpels梵克雅寶＆Cartier卡地亞

香港擊劍運動員張家朗在巴黎奧運成功衛冕男子鈍劍個人賽冠軍，而他的幸運加持珠寶也被神出來啦！其實，眼尖粉絲早就發現張家朗在賽場上都會配戴來自VCA經典Alhambra四葉幸運草手鍊，紅玉髓有提高動力和自信心的功效，同時亦可增強磁場、平衡能量，加上象徵幸運的四葉草圖騰加持，別具幸運含義。

▲張家朗。（圖／IG@fencing_fie）

張家朗也會搭配疊加卡地亞經典Love手鐲，橢圓形鐲身、手鐲上的螺絲設計都極富現代感，且背後更象徵著戀人間堅固的愛情和忠誠，張家朗連在日常私服出鏡率都很高！

▲（左）Cartier LOVE手鐲，NT$235,000；（右）Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰18K黃金，紅玉髓，NT$172,000。 （圖／Cartier、Van Cleef & Arpels）

郭婞淳－Hermès愛馬仕

舉重女神郭婞淳自從在東京奧運配戴香奈兒經典雙C Logo耳環一舉獲得金牌後，每每出現在她耳朵上的珠寶都會成為爆款！近期郭婞淳出鏡率最高的款式同樣是經典百搭款，來自Hermès愛馬仕Pop H立體簍空橢圓LOGO耳環，標誌性H字樣配上優雅白色辨識度極高，小小點綴就讓造型更突出，難怪郭婞淳愛不釋手，幾乎是在場上和私服都不離身。

▲舉重女神郭婞淳。（圖／IG@kuohsingchun_official）

▲Hermès愛馬仕Pop H立體簍空橢圓LOGO耳環，價格店洽。（圖／IG@kuohsingchun_official、Hermès）

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