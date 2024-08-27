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鯊魚夾怎麼挑？5款髮型教學推薦　簡單紐結讓髮髻蓬鬆又不散亂

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

濕濕熱熱的夏天有什麼將長髮快速變得清爽的方式？那肯定非鯊魚夾莫屬，經過前幾年的流行，現在鯊魚夾都又實用又百搭，一把收起長髮就這麼做。

鯊魚夾的挑選秘訣

鯊魚夾固然方便，但也有不少人因為髮夾大小、髮量的差異，無法挑選到適合自己的鯊魚夾，市面上款式百百種，怎麼挑？以下提供簡單小秘訣。

 
 
 
 
 
 

01. 市面上有許多大小不同的抓夾，髮量較少、髮質較細的人，可以選擇長度落在7公分上下的髮夾，反之髮量多則選大一點，才不會有夾不住髮絲溜掉或無法固定的狀況發生。

02. 如果是髮量多的人，鯊魚夾的鋸齒要夠長，才有辦法抓住蓬鬆的髮絲。

03. 鋸齒間距較寬的款式適合髮量多的人、間距較細的人適合髮量較少或頭髮較細的人。

 
 
 
 
 

鯊魚夾髮型推薦

1.基本繞結髮髻

最簡單也最常見的鯊魚夾夾法，就是直接把頭髮捲緊纏繞成自然的髮髻，隨著自然的捲曲弧度凹折後直接夾住，是最快速的方法，不過雖然好上手卻也容易因為沒有選到適合的髮夾鬆掉，想要更好固定可以參考以下的方法！

 
 
 
 
 
 
 

2.簡單固定髮髻

首先綁一個低馬尾後稍微把橡皮筋往下拉，接著中間開一個洞，將髮絲由上往下穿過去，恰巧將髮尾收在靠內側，把髮髻包包的部分往上提，就可以直接用鯊魚夾固定了！

 
 
 
 
 
 

3.靈巧髮髻

接著是如果手比較靈巧，可以練習看看用大拇指繞髮絲後往上扭轉，可以夾出比較類似空服員包頭的髮型。

 
 
 
 
 
 

4.平結髮髻

會打結就會的髮型！將髮絲分成兩邊，像平常要綁繩子一樣打一個平結，接著把剩下的髮尾向上拉之後以順手的方向繞結，把髮尾向內收就可以夾起來了。

 
 
 
 
 
 
 

5.扭結公主頭

用鯊魚夾也能夾出澎翹的公主頭，把要綁上去的髮絲抓出來後交叉成一上一下，用比較小的抓夾固定在紐結處，讓上半部的髮絲自然垂下，就是自然蓬鬆的公主頭造型了！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鯊魚夾, 髮型, 抓夾

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