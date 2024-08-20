fb ig video ETtoday search mobile

SEVENTEEN珉奎曬危險低腰「冰塊腹肌」超犯規！化身CK性感男神

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓大勢男團SEVENTEEN成員珉奎(MINGYU)擁有帥氣臉蛋和好身材，連Calvin Klein也看上他的高影響力，曝光了2024年秋季丹寧系列形象廣告，由珉奎帥氣演繹，換上新一季牛仔褲造型，一舉一動男友力破表。

▲▼ Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲▼ Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲▼ Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲▼ Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲。（圖／品牌提供）

本次形象廣告由AJ Duan執導及Park Jong Ha拍攝，鏡頭下的每一瞬間刻畫出珉奎的多變獨特風格，這次出鏡的單品主要是牛仔褲系列，珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲，危險的低腰剪裁顯得格外性感，曬出藏在襯衫下若隱若現的緊實腹肌，根本電力破表。

▲▼ Calvin Klein。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 90s水洗直筒牛仔褲。（圖／品牌提供）

另外珉奎也換上了寬鬆丹寧夾克和經典標誌拉鍊抓毛連帽上衣，戴起帽子呈現休閒酷感的風格，系列單品都是秋冬時節衣櫥之中的基本款式。

最近，精品DIOR更宣布珉奎成為品牌大使，他擁有188 cm男模等級身材，駕馭起時尚單品表現力極佳，今年2月更曾前往巴黎時裝周參加DIOR大秀，就埋下雙方合作預告，相信未來能有更多精彩火花。

關鍵字：

SEVENTEEN, CalvinKlein, 珉奎, 廣告, 男友力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

「洗完澡才能躺床」有道理？　專家回真相 楊祐寧吃日料露百萬名錶　心心念念的AP到貨立刻結帳 穿越過去你會想當什麼？測試你道德感強不強 最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切 別再變大媽頭！鯊魚夾、邊夾這樣用更時尚　不用錢的質感激增秘訣 三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數 梅根馬可白襯衫從小資牌到精品級都穿　絕配花裙、西裝當混搭高手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面