SEVENTEEN珉奎曬危險低腰「冰塊腹肌」超犯規！化身CK性感男神

記者鮑璿安／綜合報導

南韓大勢男團SEVENTEEN成員珉奎(MINGYU)擁有帥氣臉蛋和好身材，連Calvin Klein也看上他的高影響力，曝光了2024年秋季丹寧系列形象廣告，由珉奎帥氣演繹，換上新一季牛仔褲造型，一舉一動男友力破表。

▲珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲。（圖／品牌提供）

本次形象廣告由AJ Duan執導及Park Jong Ha拍攝，鏡頭下的每一瞬間刻畫出珉奎的多變獨特風格，這次出鏡的單品主要是牛仔褲系列，珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲，危險的低腰剪裁顯得格外性感，曬出藏在襯衫下若隱若現的緊實腹肌，根本電力破表。

▲Calvin Klein 90s水洗直筒牛仔褲。（圖／品牌提供）

另外珉奎也換上了寬鬆丹寧夾克和經典標誌拉鍊抓毛連帽上衣，戴起帽子呈現休閒酷感的風格，系列單品都是秋冬時節衣櫥之中的基本款式。

最近，精品DIOR更宣布珉奎成為品牌大使，他擁有188 cm男模等級身材，駕馭起時尚單品表現力極佳，今年2月更曾前往巴黎時裝周參加DIOR大秀，就埋下雙方合作預告，相信未來能有更多精彩火花。