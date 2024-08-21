京站推「AI幫選月餅服務」　預購享滿額現折優惠

記者蔡惠如／綜合報導

隨著中秋節的臨近，針對送禮選擇多樣、拿不定主意的民眾，京站今年首次引入AI科技，推出AI客服「月兒」，消費者可透過上特定網頁，或使用京站APP，即可與「月兒」交談，向AI提出需求快速找到合適的禮品。不論是預算、口味與優惠等都能一併考量，幫助消費者避免選禮時的困擾。

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

京站表示，在今年的中秋活動中，除了引入AI客服助選，還推出多款受到消費者喜愛的禮盒。統計數據顯示，今年熱銷的前五名產品中，並非傳統的月餅，而是一些創新的點心。如位居榜首的，便是胖肉鋪推出的「鳳荔酥」，以台灣夏季荔枝與台南金黃鳳梨為原料，結合荔枝的香甜與鳳梨的清爽，獲得大批顧客青睞。

▲鳳荔酥6入原價360元，特價280元。

第二名則是以以其獨特的流心蛋捲聞名的「唐緹TARTINE好運蛋捲禮盒」，主打添加益生菌與天然海藻糖，提升口感減輕甜點負擔。第三名則是老牌元祖雪餅「經典雪餅禮盒」，以手工煎製的日式煎餅，搭配冰淇淋內餡，豐富口感受到許多人回購。

▲好運蛋捲禮盒（15入）原價675元，特價660元。

▲元祖雪餅經典雪餅禮盒8入，推薦價928元。

第四名至第五名則分別為「白鵝山腳—吳師傅烘焙工坊」牛肉酥禮盒、皇上不上朝「原味曲奇禮盒」。另精選麻豆北區關帝廟三十年以上老欉文旦做成的「文旦禮盒」，三顆裝禮盒推薦價為900元。京站表示即起至9／17期間，在京站i購物QONLINE推出預購滿額現折優惠，消費滿2600元折120元，滿4800元折240元。





▲新光三越百貨開賣月餅禮盒，品項比去年多2.5倍。

新光三越延續去年推出多款應景禮盒預購，今年擴大中秋禮品陣容，推出371款禮盒，較去年的125款成長2.5倍，其中5成為獨家商品，近8成為首度登場的新品，讓消費者選擇更多，另主打的自有獨家款式，也持續與米其林餐廳主廚提出邀約，今年頤宮前主廚陳泰榮的港式奶黃月餅禮盒，單盒要價2,380元，打破該品項的價格天花板。

▲米其林三星陳泰榮 港式奶黃月餅禮盒，推薦價2,380元。

新光三越今年中秋禮盒以「職人傳承」、「秋季食材」和「在地美味」為主軸，匯集了老字號糕餅、米其林星級餐廳、日本人氣伴手禮等多元選擇。其中最受矚目的是八大米其林星級餐廳主廚聯手打造的月餅禮盒，包括陳泰榮「港式奶黃月餅禮盒」、蘭Orchid主廚佐藤清日系風味「蘭Orchid中秋月餅禮盒」、林泉inari現代居酒屋「inari X KAKUBIN 聯名蛋黃酥禮盒」等。

▲Miss V Bakery酒鬼布朗尼禮盒，推薦價1,200元。

▲PIERRE HERMÉ 法式精品中秋月餅禮盒，推薦價2,100元。

另為慶祝台北建城140周年，新光三越集結台北五大老字號糕點舖「艋舺二和珍」、「太和傳統餅」、「台北犁記」、「大稻埕十字軒」、「蜂蜜蛋糕南蠻堂」，推出臺北印象昔日西門情景中秋極選禮盒，並將畫家郭雪湖的《昔日西門情景》為盒封，呈現出地道的文化風情。

▲臺北印象昔日西門情景 中秋極選禮盒，推薦價990元。