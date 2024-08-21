fb ig video ETtoday search mobile

京站推「AI幫選月餅服務」　預購享滿額現折優惠

>

記者蔡惠如／綜合報導

隨著中秋節的臨近，針對送禮選擇多樣、拿不定主意的民眾，京站今年首次引入AI科技，推出AI客服「月兒」，消費者可透過上特定網頁，或使用京站APP，即可與「月兒」交談，向AI提出需求快速找到合適的禮品。不論是預算、口味與優惠等都能一併考量，幫助消費者避免選禮時的困擾。

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

京站表示，在今年的中秋活動中，除了引入AI客服助選，還推出多款受到消費者喜愛的禮盒。統計數據顯示，今年熱銷的前五名產品中，並非傳統的月餅，而是一些創新的點心。如位居榜首的，便是胖肉鋪推出的「鳳荔酥」，以台灣夏季荔枝與台南金黃鳳梨為原料，結合荔枝的香甜與鳳梨的清爽，獲得大批顧客青睞。

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

▲鳳荔酥6入原價360元，特價280元。

第二名則是以以其獨特的流心蛋捲聞名的「唐緹TARTINE好運蛋捲禮盒」，主打添加益生菌與天然海藻糖，提升口感減輕甜點負擔。第三名則是老牌元祖雪餅「經典雪餅禮盒」，以手工煎製的日式煎餅，搭配冰淇淋內餡，豐富口感受到許多人回購。

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

▲好運蛋捲禮盒（15入）原價675元，特價660元。

▲京站推AI選月餅服務。（圖／業者提供）

▲元祖雪餅經典雪餅禮盒8入，推薦價928元。

第四名至第五名則分別為「白鵝山腳—吳師傅烘焙工坊」牛肉酥禮盒、皇上不上朝「原味曲奇禮盒」。另精選麻豆北區關帝廟三十年以上老欉文旦做成的「文旦禮盒」，三顆裝禮盒推薦價為900元。京站表示即起至9／17期間，在京站i購物QONLINE推出預購滿額現折優惠，消費滿2600元折120元，滿4800元折240元。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲新光三越百貨開賣月餅禮盒，品項比去年多2.5倍。

新光三越延續去年推出多款應景禮盒預購，今年擴大中秋禮品陣容，推出371款禮盒，較去年的125款成長2.5倍，其中5成為獨家商品，近8成為首度登場的新品，讓消費者選擇更多，另主打的自有獨家款式，也持續與米其林餐廳主廚提出邀約，今年頤宮前主廚陳泰榮的港式奶黃月餅禮盒，單盒要價2,380元，打破該品項的價格天花板。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲米其林三星陳泰榮 港式奶黃月餅禮盒，推薦價2,380元。

新光三越今年中秋禮盒以「職人傳承」、「秋季食材」和「在地美味」為主軸，匯集了老字號糕餅、米其林星級餐廳、日本人氣伴手禮等多元選擇。其中最受矚目的是八大米其林星級餐廳主廚聯手打造的月餅禮盒，包括陳泰榮「港式奶黃月餅禮盒」、蘭Orchid主廚佐藤清日系風味「蘭Orchid中秋月餅禮盒」、林泉inari現代居酒屋「inari X KAKUBIN 聯名蛋黃酥禮盒」等。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲Miss V Bakery酒鬼布朗尼禮盒，推薦價1,200元。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲PIERRE HERMÉ 法式精品中秋月餅禮盒，推薦價2,100元。

另為慶祝台北建城140周年，新光三越集結台北五大老字號糕點舖「艋舺二和珍」、「太和傳統餅」、「台北犁記」、「大稻埕十字軒」、「蜂蜜蛋糕南蠻堂」，推出臺北印象昔日西門情景中秋極選禮盒，並將畫家郭雪湖的《昔日西門情景》為盒封，呈現出地道的文化風情。

▲百貨開賣月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲臺北印象昔日西門情景 中秋極選禮盒，推薦價990元。

關鍵字：

中秋送禮, AI客服, 京站, 禮盒, 點心

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

最常爽約說話不算數星座Top 3 ！第一名愛臨時放鳥　認真就輸了 卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶 安格斯12星座一周運勢8／19～8／25　金牛逃避有用、獅子HOLD住情緒 別再變大媽頭！鯊魚夾、邊夾這樣用更時尚　不用錢的質感激增秘訣 曬不黑也曬不老！最新5款防護霜　全力杜絕光老化 最近用眼過度？營養師分享「護眼蔬果飲」　一天一杯超有感 超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面