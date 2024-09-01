你也在喝嗎？爆紅「哈佛蔬菜湯」不可不知道的4件事

文／女子學

養生健康一直是人們關注的重點，而飲食是與日常最為相關的保健，因此一直以來都存在著各式不同主張的飲食法，如：斷食法、減醣飲食、生酮飲食等。而近期，名為「哈佛蔬菜湯」的湯品在社群平台上短時間爆紅，其號稱可以抗癌、減肥，吸引許多人爭相嘗試。

究竟什麼是哈佛蔬菜湯？真的有傳言中的那麼神奇嗎？本文將詳細介紹哈佛蔬菜湯的相關營養知識，正準備將之加入飲食菜單的你，不妨先看看再開始。

1. 什麼是哈佛蔬菜湯？

哈佛蔬菜湯的命名來自於這款蔬菜湯的研發創始者高橋弘醫生為前哈佛大學教授，他將常見的蔬果：「南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、花椰菜」熬煮成湯，並且不額外加任何調味品，製成一碗充滿營養素與植化素的「哈佛蔬菜湯」。

2. 哈佛蔬菜湯的健康原理



現代人長期外食，餐廳小吃店的餐點通常都偏重油脂和精製碳水化合物，容易導致營養攝取不均、纖維素補充不足。這時「哈佛蔬菜湯」提供了優良的纖維素與植化素來源，尤其南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、花椰菜本來就是相當健康的蔬果。

洋蔥



洋蔥含有豐富的硫化物，具有強大的抗氧化能力，有助於清除自由基，保護細胞免受氧化損害。且洋蔥也富含維生素C和硒，故在日常餐食中多攝取洋蔥可以提升免疫力。

▲洋蔥具有強大的抗氧化能力。（圖／Pexels，下同）



南瓜、胡蘿蔔



南瓜與胡蘿蔔都是非常健康的蔬菜攝取來源，不僅含有大量含β- 胡蘿蔔素，有助於保護視網膜健康，其中的膳食纖維和植化素，有助於抗氧化、調節血脂、降低血壓，從而降低心血管疾病的發生風險。

高麗菜



高麗菜同樣是植化素與營養素豐富的蔬菜種類，其富含β- 胡蘿蔔素、維生素C、有機硫化物吲哚素、蘿蔔硫，還有鈣、磷、鉀等礦物質，容易取得又健康。

3. 哈佛蔬菜湯真的有用嗎？



如大家所知，任何蔬果在經過加熱烹調後一定都會有營養素流失的情況發生，縱然哈佛蔬菜湯內的食材皆相當健康，卻也不代表只吃這道就能夠完勝。不過對於平時攝取蔬果不足的外食族來說，哈佛蔬菜湯採用清淡的烹調方式，倘若能夠將幾餐油膩的高湯改為哈佛蔬菜湯，除了可以增加蔬菜的攝取量，也能減少脂肪與熱量，對身體健康更有益。

4. 哈佛蔬菜湯可以怎麼搭配飲食？



哈佛蔬菜湯是道健康的湯品，但卻不是唯一準則，平時在烹煮哈佛蔬菜湯時，其實不需要過於侷限一定只能使用「南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜」這四種食材。飲食健康最注重的就是均衡，可以根據哈佛蔬菜湯的「精神原則」偶爾改放一些其他也含許多植化素的食材，如：番茄、花椰菜、甘藍菜、花椰菜、菇類等，或適時加入一些優質油脂與肉片等，讓口味不至於單調又可以攝取到各種對人體有益的健康食材。

看完本篇，相信大家會對「哈佛蔬菜湯」有更深的認識，了解營養組成原理後，就不必拘泥於「哈佛」兩個字或是被滿滿的「功效」給迷惑，自己也能創造屬於自己的健康蔬菜湯食譜！

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