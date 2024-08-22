OREO與可口可樂破天荒聯名！「角色互換」汽水味餅乾真實味道網超好奇

記者鮑璿安／綜合報導

OREO 與可口可樂（Coca-Cola）想必是大家都不陌生的產品，最近竟然帶來了破天荒聯名，推出兩款大作，分別「角色互換」打造出可口可樂夾心餅乾和OREO零糖限量版汽水，超意想不到的滋味成功引發討論！

這次的聯名合作即將在9月初推出，根據外媒報導指出，OREO這次的「可口可樂餅乾」結合了經典的巧克力餅乾，並在其中添加了可口可樂糖漿和跳跳糖，來模擬出碳酸蘇打水的效果，而另一半則是擁有可樂罐造型的紅色餅乾，以此致敬可口可樂的經典元素，而中間的夾心仍不變，是最初的白色奶油。OREO零糖限量版汽水的包裝也一改原本熟悉的紅色，演變成黑色模樣，至於口味則非常神秘，據說喝得到奶油餅乾的滋味，也備受網友們期待。

可口可樂公司全球品牌策略副總裁瓦娜弗拉德(Oana Vlad) 在聲明中表示：「將奧利奧的趣味性與可口可樂的真正魔力結合在一起是出乎意料的，但同時又感覺恰到好處，因為我們的品牌在許多方面都很相似。作為兩個品牌的首次合作，我們很高興世界各地的朋友能夠與我們一起慶祝新產品、美好體驗和意想不到的時刻。」這次的聯名預計在美國、加拿大等國登場，台灣方面則暫未有販售消息。