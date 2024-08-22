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超過一半人都不知！4個「防曬誤區」請牢記　否則黑了就來不及

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▲▼盤點大家易踩的4個「防曬誤區」 。（圖／Pexels）

▲防曬乳用量一定要足夠。（圖／翻攝Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

雖然已經是夏末，但是熱辣的太陽還是不可輕忽，明明有塗防曬，但怎麼還是變黑？甚至斑也跟著冒出來，盤點大家容易犯的4個防曬誤區，現在改正還來的及！

▲▼盤點大家易踩的4個「防曬誤區」 。（圖／Pexels）

#用量不足

不少人擔心防曬黏膩厚重，覺得只要有塗防曬乳就代表做好防曬，這絕對是錯誤觀念，首先你必須確認你的防曬乳用量足夠嗎？若是用量不夠，即便塗抹也是白做工，建議用量約至少一枚10元硬幣，均勻塗滿臉後，接著在比較容易受光的位置再加強一次，才算萬無一失。

#只有夏季才要防曬

很多人會曬黑就是因為有這個錯誤觀念，以為看到太陽才需要防曬，其實紫外線無所不在，只要出門就要做好防曬才是，但你可以根據你的生活型態選擇適合的防曬乳，像是若你都在室內居多，防曬乳挑選SPF35已足夠，若你常在外面跑，建議防曬係數可以直接攻頂，挑選SPF50+的較為適合。

▲▼盤點大家易踩的4個「防曬誤區」 。（圖／Pexels）

#防曬乳反覆畫圈塗抹

塗抹防曬乳不像抹保養品般，通常防曬乳上完之後，會有一層保護膜幫助保護肌膚，建議從內側到外側順著臉頰輪廓抹開就後，切勿反覆畫圈塗抹，省得已經成形的保護膜又被破壞，小心讓防曬功能大打折扣。

#防曬不需要補擦

挑選防曬可以根據生活型態而定，當然是否需要補擦，也視乎於你的需求，像是若在室內，防曬不須補擦，若你本身為容易出油的肌膚，工作型態又容易在戶外，那麼建議要補擦防曬，補擦前可以先將臉部油脂吸乾後，接著選擇帶有防曬係數的粉餅或是氣墊補妝即可，其實補防曬並不是你想的那麼麻煩。

關鍵字：

防曬, 夏季, 護膚, 皮膚, 防曬誤區

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