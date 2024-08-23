艾瑪華森零失誤私服造型！Prada熱門樂福鞋秋冬新咖啡色、高跟款必收

記者鮑璿安／綜合報導

樂福鞋秉持著休閒、正式兼具的特點，已經成為街上出鏡率很高的鞋款之一，今年2024秋冬，Prada Chocolate 樂福皮鞋更帶來全新款式和顏色，無論男女都能夠輕鬆演繹，知名演員 Emma Watson（艾瑪華森）、Brooklyn Peltz Beckham（布魯克林貝克漢）都為大家帶來時髦示範。





▲Emma Watson日前就換上棕色大衣搭配牛仔褲上街，下搭Prada Chocolate 樂福皮鞋。（圖／品牌提供）





▲Brooklyn Peltz Beckham。（圖／品牌提供）

Emma Watson (艾瑪華森)日前就換上棕色大衣搭配牛仔褲上街，下搭Prada Chocolate 樂福皮鞋，布魯克林貝克漢運用秋冬針織衫和西裝褲的標準組合，讓樂福鞋增添正式氣息。Prada Chocolate 樂福皮鞋自推出後受到廣大迴響，幾乎時尚人士皆擁有一雙，以拋光或是漆皮皮革，輔以最具識別的琺瑯三角形標誌，加上無鞋帶的設計，簡便穿脫，圓潤的鞋楦剪裁搭配一體成型的橡膠鞋底，衝突的美感彰顯 Prada 的二元設計理念。

▲Chocolate 咖啡色仿舊皮革樂福鞋。（圖／品牌提供）





▲Chocolate 高跟皮革樂福鞋。（圖／品牌提供）

▲Chocolate 撞色皮革樂福鞋。（圖／品牌提供）



今年秋冬，Chocolate 皮鞋推出嶄新款式及顏色，濃濃的復古情懷體現在仿舊的咖啡色刷色，帶來皮鞋專屬的溫潤質感，三角標誌也提供金色及銀色選項；同時打造出嬌小女生偏好的高跟款式。





▲辛芷蕾演繹本季代表性的Viv’ Choc 泡芙包。（圖／品牌提供）





▲粉色小羊皮雙鑽芭蕾舞鞋。（圖／品牌提供）

同時，法國鞋履品牌 Roger Vivier 2024秋冬系列受到 1960 年代在法國興起的歐普藝術（Op Art）啟發，以大量的黑白色、線條感營造視覺上的嶄新亮點，新款 Très Vivier 瑪麗珍鞋的靈感源自 Belle Vivier 系列的方扣，芭蕾舞鞋由柔軟羊皮打造綢緞般的觸感，配有兩條14顆迷你 Très Vivier 水晶鑽扣的肩帶，唯美裝點腳尖線條。