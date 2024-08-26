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分手就是撕破臉？　研究：「吃回頭草」機率比想像中高

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▲▼分手金句。（圖／Unsplash）

▲兩人一旦分開，復合機率比你想像中的更高。（圖／unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論妳是處於何種角色，剛分手、剛被分手、喜歡上剛分手的人或考慮要復合，都該知道這項機率的意義。其實這非常合邏輯，除非是相當重大的傷害，足以讓一個人產生強大的厭惡並改觀，對於自己曾經會喜歡上、符合自己喜愛特質的人，日後還是會持續偏好。

情侶分手後真的就永不相見？其實每個人身邊都不乏有一直分分合合的案例，感情本來就充滿矛盾心態，而在美國堪薩斯州立大學的研究中發現，其實分手後的情侶，有高達50%的機率會復合。

兩性,愛情,男女朋友,情侶。（圖／pixabay）

▲對方就是妳會喜歡的那種人，態度也會較為寬容。

之前在《Social Psychological and Personality Science》期刊上發表的系列研究裡，訪問決定復合的人，超過60%的人表示因為已經「習慣」跟對方的相處，發產出的親密與依賴性，讓他們決定「樂觀」的賭一把，再給一次重新開始的機會。

而另一面決定結束關係的人，超過30%的理由是因為對方出軌，即便不能接受這件事，擁有強烈的負面情緒，但出軌結束關係的人中，居然還有49%對此決定懷有複雜的感受，可見一旦愛上，想離開的情緒也是非常矛盾的。

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲熟悉感的建立在兩人關係中相當重要。

心理學家Noelle Nelson博士表示，只要關係中沒有虐待等嚴重問題，都真的很在乎對方，再給一次機會，確實有可能成功，重點在於溝通。請誠實面對自己，檢視妳想復合的動機，不要因為寂寞、感到無聊或害怕再也找不到對象而復合。」

復合的決定不是最大的難關，該解決的事「當初決定離開的理由」，若該理由已經被解決或不復見，才能真正思考是否要給機會重新在一起，不然即使如此，也是回到原點，這一趟不就白走了嗎？

▲朋友,友情,旅行,兩性,女生,男生。（圖／翻攝PEXELS）

▲冷靜思考當初決定離開的原因，是否真的有轉機。

關鍵字：

分手, 復合, 愛情, 關係, 研究

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