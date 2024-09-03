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卡地亞美洲豹靈動魅力迷人　跨世代摩登設計完美融入日常

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▲▼Cartier補圖 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯讓卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列精品融入日常之中。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）擁有獨特氣質與自由不羈靈魂的Panthère de Cartier美洲豹系列，橫跨珠寶、腕錶、香氛、皮件全領域，完全顛覆高級精品為熟齡者專利的刻板印象，讓年輕世代也能擁抱精湛工藝打造的經典之作，藉由標誌性的Panthère de Cartier美洲豹傑作彰顯個人風格，完美融入日常穿搭之中。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲貞•杜桑從1933年獲任命成為卡地亞珠寶總監後，以非凡品味為品牌創作許多經典之作。

卡地亞與美洲豹的不解之緣

美洲豹圖案於1914年首次出現在卡地亞女士腕錶的錶盤上，而將此形象發揚光大的重要推手，是1933年擔任品牌珠寶總監的貞·杜桑（Jeanne Toussaint），她先透過個人配飾如黑瑪瑙美洲豹裝飾K金化妝盒、煙盒賦予卡地亞美洲豹時尚感，再讓Peter Lemarchand 用畫筆勾勒出一隻靈敏、有活力的美洲豹，並由卡地亞的鑲嵌師詮釋了美洲豹的靈動姿態。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）


▲被譽為「美洲豹女士」的貞·杜桑，為溫莎公爵夫人創作的美洲豹胸針成為珠寶界經典，開啟美洲豹系列珠寶傳奇。

貞·杜桑於1948年為溫莎公爵夫人創作黑色琺瑯黃K金美洲豹蜷伏在一顆90克拉的凸圓形祖母綠之上的胸針，這是首件立體造型的美洲豹珠寶，開創了全新的珠寶風格，也開啟了卡地亞美洲豹系列的傳奇，貞·杜桑因此享有「美洲豹女士」美譽。

美洲豹系列珠寶的精湛工藝

從Panthère de Cartier美洲豹的設計，可領略卡地亞始終展現其追求簡約的決心，每一件作品立體結構與姿態，都讓人感受到美洲豹的力與美，輔以品牌精湛工藝，為美洲豹注入生命力並賦予個性。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲模特兒配戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹項鍊，18K金點綴黑色真漆，並鑲嵌一顆沙弗萊石與圓形明亮式切割鑽石。

卡地亞美洲豹作品身上看似隨機排列的斑點，無論是黑漆或鑲嵌鑽石縞瑪瑙，其實依循其肌群紋理分布，每個斑點之間的安排皆遵照嚴謹的幾何規則，特別是華麗版本運用獨創的毛皮鑲嵌技術，使豹紋表面如絲般順滑且具線條感，栩栩如生。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier美洲豹18K金戒指與日常穿搭完美結合。

美洲豹傑作完美結合日常穿搭

La Panthère美洲豹系列珠寶有豐富演繹，未鑲鑽、鑲鑽款或鏤空線條構成霸氣豹首的設計各有特色，令人心動的是不僅可以單戴，亦可與其他美洲豹作品相互混搭，創造出專屬個人的耀眼風格。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲鏤空線條的Panthère de Cartier豹首戒指氣勢非凡。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier美洲豹手環流露優雅氣息。

而誕生於1983年的Panthère美洲豹腕錶，呼應1980年代無憂無慮、自由奔放的時代精神，其柔順錶鍊設計讓人聯想到品牌經典美洲豹的靈動身姿，宛如珠寶臻品，優雅風格錶款與休閒或正式場合裝扮都能完美搭配。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶中型款。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款，錶圈與面盤中央均鑲嵌美鑽。

走進卡地亞La Panthère美洲豹世界的最佳入門，首選猶如隱形珠寶的香氛，品牌精心調製的香氣凸顯美洲豹神秘、優雅的野性魅力，寶石雕刻工藝躍上香水瓶身，更添收藏價值；而伴隨品牌大使莉莉柯林斯（Lily Collins）遊巴黎的重要配件，則是Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包，美洲豹造型的C型扣環裝飾包身，盡顯摩登風格。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲進入卡地亞美洲豹世界的最佳入門之選LA PANTHÈRE美洲豹淡香精。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯在巴黎杜勒麗花園享受自在午後，帶著Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包展現時髦的一面。

▲▼卡地亞美洲豹廣編 。（圖／公關照）

▲派對時分，莉莉柯林斯有綴滿閃閃發亮黑色玻璃圓珠的Panthère de Cartier美洲豹迷你鍊帶包相伴。


關鍵字：

卡地亞, Cartier

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