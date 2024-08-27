BOSCH洗衣機「微乾洗」功能　大衣、西裝輕鬆除菌

▲BOSCH 6系列洗脫烘洗衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

家電已邁入多工時代，德國家電品牌BOSCH日前在台發表旗下新款6系列「三效極淨洗脫烘洗衣機」，把你能想到的功能全部跑過一輪，除了強化清潔效果、自動投放洗劑之外，還主打「45分鐘洗脫烘急速模式」，以及「極致微乾洗」功能，輕鬆為大衣、西裝外套無水除菌，甚至還有「冬季暖衣功能」，讓使用者把衣物變得蓬鬆溫暖，身心療癒。

新一代「三效極淨洗脫烘洗衣機」搭載雙維洗淨科技，結合4D深層洗淨系統和雙重加熱技術，號稱可深入纖維去除污垢，同時利用蒸氣達到除菌效果。另外針對不同類型的污漬，機器提供16種去漬模式，包括汗漬、咖啡漬、寶寶食物、泥漬、草莓漬、口紅漬等，只需選擇對應模式即可處理各種髒污。

另外，還有45分鐘極速洗脫烘功能，可在不到一小時內完成衣物的洗滌、脫水和烘乾，解決了臨時需要乾淨衣物的燃眉之急，只要出門前一小時丟進洗衣機，就能乾爽穿它出門。此外冬季的暖衣模式也頗具巧思，使用15分鐘時間，就能讓衣物變得溫暖蓬鬆。

BOSCH 6系列洗衣機另配備「極致微乾洗」功能，以60度C的蒸氣去除衣物上99.9%的細菌和異味，主打不宜經常水洗的衣物如西裝、大衣等。對於珍貴的絲質、羊毛衣物；「精緻微乾洗」功能則能在呵護面料的同時，有效舒展褶皺、提升蓬鬆度。

另外在細部設計也有細節，按壓式艙門和32度斜面板，讓操作更加順手，而氣墊式抗皺內筒可減少衣物在洗滌過程中的磨損，另透過Home Connect APP，用戶可以遠端控制洗衣進度。

BOSCH表示，百貨周年慶針對洗衣機推出多項優惠方案，包括12公斤容量的三效極淨洗脫烘洗衣機（型號WSD274A0TC）特價59,900元，直接現省16,000元；10公斤容量（WNC554A0TC）優惠價55,900元，現省1萬元。此外購買指定洗衣機和乾衣機組合，還可享86折優惠。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。

瑞典品牌伊萊克斯近期在台推出了一系列新型家電，包括半自動義式咖啡機、抬頭式攪拌機、破壁調理果汁機，以及蒸氣氣炸鍋，以黑珍珠色系作為主色，簡單俐落的線條讓北歐風格蔓延，將中性風格升級，喜歡做菜的男性也能悠遊其中。

伊萊克斯新推出的「極致美味700系列家電」，主色以珍珠黑色系呈現，簡約而不失時尚，半自動義式咖啡機則結合了磨豆、萃取和奶泡三合一功能，雙加熱系統讓消費者在家也能快速製作出香濃咖啡。

▲極致美味700半自動義式咖啡機，售價26,900元。

該系列破壁調理果汁機號稱可達到綿密無渣的料理質地，適合製作果昔、濃湯、冰沙等；蒸氣氣炸鍋內建17道食譜，提供蒸煮、氣炸、舒肥等多種烹調方式，讓消費者輕鬆在家享受健康低油料理。

▲伊萊克斯極致美味700破壁調理果汁機，售價12,900元。

▲7L極致美味700蒸氣氣炸鍋售價10,900元、5L售價5,690元。

伊萊克斯針對新品上市，即起至9／27期間推出線上官方商城超級品牌月活動，消費滿8,500元，即可獲得滿額禮Create系列可攜式真空保鮮組；消費滿15,500元送極致美味500冰沙調理果汁機；消費滿25,000元，送極適家居300掃拖機器人，還可抽價值52,900元的極淨呵護700系列洗脫烘衣機。