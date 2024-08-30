台東住宿有補助玩起來！六間人氣美食必吃　水果珍奶搭超夯炸雞很讚

文／MENU美食誌

台東住宿補助開跑！小編的台東人氣美食口袋大公開！這六間必收藏！趕快跟上吧！

果珍濃台東水果珍珠專賣店

台東縣台東市

現打新鮮水果，火龍果、木鱉果及鳳梨、初鹿鮮奶，製作而成的水果珍珠奶茶，酸甜清爽，推薦搭配對面的藍蜻蜓炸雞，很讚的組合！

▲果珍濃台東水果珍珠專賣店。（圖／美食客小伍提供）

我在玩-玩冰箱

台東縣東河鄉

台東必吃人氣早午餐店！生意超級好，建議事先用臉書訂位，早午餐大餐盤是用義式的吃法，自製醬搭配軟法、台東在地鮮蔬、一些肉品，超級美味，還會附一杯不苦澀紅烏龍茶，推薦加價換成整顆水果打製而成的冰沙，超級消暑好拍！

▲台東必吃人氣早午餐店。（圖／美食愛好者♥ 提供）

葉氏海鮮

台東縣台東市

台東必吃鮮切生魚片，大排長龍也要吃到，厚切鮮甜且價格親民，生魚片種類多，也有生食級干貝，可以選要的魚種、價格要切多少錢，份量很夠，推薦點三百元的！

▲葉氏海鮮。（圖／莉莉吃起來提供）

久昂臭豆腐

台東縣台東市

招牌炸雙拼臭豆腐搭配蘿蔔糕這個組合你吃過嗎？份量超夠兩個人點一盤剛剛好！臭豆腐很酥脆入味，在搭配口感清脆的泡菜，超級涮嘴！

▲久昂臭豆腐的招牌炸雙拼。（圖／小肥仔提供）

津芳冰城

台東縣台東市

得過獎的鹹冰棒，由鹹蛋黃、堅果粒及花生調配而成，香氣十足意外的超搭配！吃起來很爽口，平常不吃蛋黃的人也可以吃起來！

▲津芳冰城。（圖／味覺敏銳的J米是個吃貨酒控提供）

阿鋐炸雞

台東縣台東市

金黃酥脆很涮嘴！麵衣獨特中藥香氣十足，雞肉非常軟嫩多汁，推薦點套餐，價格親民份量很夠，超好吃。

▲阿鋐炸雞。（圖／塑膠是吃貨提供）



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