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中秋節人氣燒肉餐廳先訂位！楓樹烤肉CNN評比最好吃、赤虎CP值超高

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文／MENU美食誌

一年一度的中秋節來了！除了月餅之外，燒肉也是必吃的選項之一，還不快手刀訂起來！

UNCLE SHAWN燒肉餐酒館
台北市大安區

店家提供全程代烤服務，主打美國牛肉，肉品可搭配新鮮檸檬汁、獨門味噌沾醬、秘製燒肉醬，推薦干貝漢堡、荷蘭甜心鬆餅、師傅的炸雞翅。

▲UNCLE SHAWN燒肉餐酒館。（圖／美食客20F食驗家提供）

焼肉の名門 赤虎
台北市內湖區

餐廳有霸氣的大虎水墨燈飾，搭配木條紋式拉門，採用無煙式烤爐，日本正宗燒肉手法，推薦天使滑嫩布丁、煉乳薩摩芋聖代和腹肉五花米香手卷。

▲焼肉の名門 赤虎。（圖／美食客Fion Yang提供）

梵 燒肉
台北市大安區

耗資6000萬打造的燒肉空間，料理從前菜的調味、上菜的順序、使用的和牛部位、燒肉的料理方式都相當講究，推薦炸牛排三明治、和牛壽司。

▲梵 燒肉。（圖／美食客blalaaa提供）

Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉
台北市大安區

曾被CNN譽為世界上最好吃的韓國烤肉 ，裝潢相當時尚，以單點和套餐的方式為主，提供多種小菜，可以無限續點，推薦海鮮煎餅和石鍋拌飯。

▲Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉。（圖／美食客魚魚小遊食提供）

旺盛苑和牛燒肉
台北市大同區

裝潢融入了日式與在地化元素，有專人桌邊燒肉服務，採用日本進口的珪藻土烤爐，提供獨門私房選肉，推薦上選牛舌、特選橫隔膜、上選赤肉和赤玉沙瓦。

▲旺盛苑和牛燒肉。（圖／美食客yiwen提供）

Meat Love KOREAN BBQ RESTAURANT
台北市中山區

為傳統的炭火燒肉，以單點式的食材為主，提供多款韓式小菜，可無限續加，選用高品質的冷藏肉品，推薦厚厚五花肉、牛板鍵肉、秘醬bulgogi和果香辣甜炸雞。

▲Meat Love KOREAN BBQ RESTAURANT。（圖／美食客TENTEN提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

MENU美食誌, 中秋節, 美食, 燒肉

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