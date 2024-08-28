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三星最新超短焦4K投影機開賣　11公分距離可投100吋大畫面

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▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機。（圖／品牌提供）

▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，其畫質有如一台電視。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在家居設計趨勢愈加強調極簡與實用的背景下，投影機逐漸成為家居娛樂設備的焦點。三星近期在台推出全新升級的The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，延續了前一代的優雅設計，主打以AI強化畫質與聲效技術，讓喜歡把家庭當影院的消費者能有最新選擇，售價20萬9900元。

▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機。（圖／品牌提供）

三星最新款The Premiere具備極簡的外觀設計，搭配溫潤的色調，能輕鬆融入現代居家環境。僅需11公分的投影距離，便可展現100至130吋的巨大畫面，無論是觀看電影、追劇，還是玩遊戲，皆能提供更沉浸式的視聽享受，搭載智慧縮放與移動畫面功能，可輕鬆調整畫面位置，操作上更為便利。

▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機。（圖／品牌提供）

除了外觀設計，視聽效果採用獨家AI技術提升畫面質感，強調通過4K AI影像升頻技術，可將較低解析度的內容，提升至近乎4K的畫質。另外AI技術能根據環境光線自動調整對比度，確保在各種光線條件下，畫面細節與色彩都能呈現，支援Dolby Atmos並結合AI迴聲定位技術，使聲音更加貼合環境，智慧抗噪模式則能有效減少背景噪音干擾，即使在嘈雜環境中也能享受清晰音質。

▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機。（圖／品牌提供）

2024 The Premiere搭載Samsung Tizen作業系統，內建多種影音串流服務的功能，用戶可以透過Smart View或AirPlay 2，將手持裝置的畫面投射至大螢幕。並支援Bixby中文語音操作，還有「個性化情境模式」，能隨意調整畫面氛圍，從派對到節日活動，皆能營造出合適的場景。

▲三星發表2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機。（圖／品牌提供）

台灣三星表示，從9／1至11／30期間，購買2024 The Premiere可獲2,000元好禮即享券。購買指定的Neo QLED 8K或OLED S95D等機型也有相應優惠，還有指定機種的下殺折扣，部分產品降幅可達2萬元。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲LG在台開賣CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

隨著居家娛樂需求持續攀升，小型投影機市場也正蓬勃發展，韓家電品牌LG近期在台灣推出新款CineBeam Q小銀河4K微型投影機，帶點復古風的直角設計，加上不到兩公斤的機身，以輕巧便攜和高畫質為賣點，瞄準追求高品質影音體驗的消費者。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲使用具備 65W輸出能力的行動電源，就能立即充電，無論在家或外出都方便。

CineBeam Q小銀河重量為1.49公斤，可投射最大120吋的4K畫面。外觀採用復古風格的金屬外殼，霧面設計呈現細膩質感。日前在台灣集資平台開放預購，6小時就銷售破百台，累計銷售額突破2600萬元，代表高階微型投影機市場仍大有可為。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

CineBeam Q小銀河配備3道RGB鐳射光源，聲稱可呈現154% DCI-P3超廣色域，並支援HDR 10技術，有助於提升畫面對比度和細節表現，內建LG自家的webOS系統，可直接使用Netflix等串流影音服務，無需額外連接設備。此外還搭載360度可調整支架，方便使用者隨意擺放，靈活運用空間。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

除了硬體規格也針對軟體優化，投影機具備自動對焦和梯形校正功能，可快速調整出理想的觀看畫面。同時支援手機無線投影和藍牙音訊輸出，針對遊戲玩家提供低延遲的遊戲模式選項。該產品以「微型劇院」概念，主打租屋族或小坪數住宅使用，目前已在台灣上市，售價39,900元。

關鍵字：

投影機, 家庭娛樂, AI技術, 影音串流, 三星

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