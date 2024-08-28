A-Lin合體鄭元暢「戒酒又節食」曬低胸辣翻　聞江蕙復出許願再合作

記者鮑璿安／綜合報導

藝人鄭元暢與A-Lin今28日出席Giorgio Armani麗晶精品形象概念店開幕活動，久違合體非常興奮，上次在工作場合遇到已經是10年前， 兩人過去曾是同個唱片公司，這次一起參加活動感到很放鬆，更搞笑說，為了在今天的活動能夠完美現身，乾脆戒酒又節食。





▲A-Lin、鄭元暢出席Giorgio Armani麗晶精品形象概念店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲ A-Lin透露自己私底下也會這樣打扮 。（圖／品牌提供）

A-Lin此次換上深藍色深V套裝現身，她透露自己私底下也會這樣打扮，更搞笑表示「媽媽說女性還是要有事業線」，為能在今天的活動能完美亮相，她節食一天只吃一餐，A-Lin笑說：「今天還是希望只吃一餐，繼續穿上美美的衣服。」而鄭元暢身穿2024秋冬系列短版鑽飾西裝背心搭配天鵝絨褲裝，他認為品牌帶給他自信優雅的態度，聽到A-Lin為活動節食，鄭元暢則不甘示弱表示，他會維持不喝酒，讓A-Lin笑回，「我跟你一起，我也戒酒了，已經四天了」。





▲鄭元暢身穿2024秋冬系列短版鑽飾西裝背心搭配天鵝絨褲裝 。（圖／品牌提供）

而昨日天后江蕙宣布復出，A-Lin曾是江蕙封麥演唱會的嘉賓，對此她也欣喜表示，自己身為歌迷也希望再聽到她的歌聲，許願如果有機會，希望穿上品牌衣服跟江蕙上台表演。GIORGIO ARMANI台灣麗晶精品概念店正式開幕，帶來男女裝以及配件系列，店裝設計概念更是由創辦人Giorgio Armani先生親自構思，以瑪瑙石材與閃耀的鉑金框架構建時尚空間，而最新2024秋冬系列則創造出簡約、優雅的高級男女裝系列，充斥低調內斂的條紋、閃片元素，豐富時裝的可能性。

同時，Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，近百坪的全新展售空間饒富義式生活美學，提供女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香氛等全系列品項。店裝則飽滿呈現創意總監Matthieu Blazy的設計語言，不光提供全台獨家的VIP專屬休息室，以三種元素混凝土磁磚、義大利胡桃木和取自瓦萊達奧斯塔山谷的綠色聖丹尼斯大理石構成，帶來煥然一新的審美。全台獨家限定的Kit編織皮革包款，擁有黑、駝兩色，搭配輕鬆小巧的廓形為穿搭融入高級感，而花卉藝術配飾系列也是看點之一，不對稱設計打破常規，打造最上乘的極致工藝體驗。





▲Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕 。（圖／品牌提供）





▲KIT 編織皮革肩背包；FLOWER 櫻花造型耳環 。（圖／品牌提供）





▲早秋系列形象照 。（圖／品牌提供）

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