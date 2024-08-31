本季鞋櫃中必有的鞋款！蝴蝶結、格紋粗花呢帶來優雅狂野的芭蕾風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Balletcore的風格依舊延燒，將優雅的芭蕾舞鞋搭配街頭感造型所碰撞出的火花更深受新世代時髦精的喜愛，經典的Repetto芭蕾舞鞋肯定是本季鞋櫃中必有的鞋款！

Balletcore優雅又具衝突感的造型深受現代時尚男女歡迎，簡單來說，此風格是以芭蕾舞者的造型為基底，融入能在日常穿著的元素，像是運用街頭感的單品如寬鬆的上衣或襯衫搭配透視紗裙和蝴蝶結元素，混搭芭蕾舞鞋，呈現屬於個人風格的優雅造型。

而深受Balletcore風格愛好者喜愛的Repetto也在秋冬系列中加入許多經典的芭蕾元素，參考了專業芭蕾舞伶表演中所使用的硬鞋以及芭蕾風格元素中會反覆出現的蝴蝶結及緞帶元素作為鞋款的設計靈感。

系列中的SOPHIA鞋款設計靈感以芭蕾舞者在練習時所穿著的軟鞋為基底，運用獨特的設計方式讓左右兩腳鞋型相同，穿上後能感到絕佳的舒適性，可愛的緞帶也為造型增添古典芭蕾氣息，展現多風格的可能性。

而在秋冬系列中，鞋款也帶來最新的花紋設計， Repetto將優雅摩登與野性狂放結合，為經典的芭蕾舞鞋帶來不同於以往的嶄新風格！

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