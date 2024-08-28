瘦子拿下歐肯威士忌代言　笑說：內建「自動導航」不怕斷片

▲瘦子出席歐肯威士忌代言活動。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

寵妻魔人瘦子最近迎來二女兒出生，這幾天重回工作崗位就拿下三得利歐肯威士忌代言人，今（8／28）出席記者會帥氣現身，自認酒量不錯的他還表示自己有「內建導航系統」，就算斷片還能叫車回家，夾帶氣勢推銷「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」新品。

最近剛晉升為二寶爸的瘦子帥氣不減，穿西裝以時尚形象現身歐肯威士忌記者會，他表示無論工作應酬或與朋友放鬆，威士忌是他首選，也透露習慣與好友一起喝酒，覺得「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」入口後非常滑順，與一般的雪莉風味不同，更多了熟悉台灣味，還不忘呼籲廠商「麻煩可以再幫我來補貨了喔！」

而被問到當爸後是否會跟朋友出門喝酒？瘦子老實回答：「現在很難把我約出去，要先跟老婆溝通。」有二寶後最大的壓力就是沒有那麼多時間陪伴家人，希望能在工作跟生活中取得平衡。酒量不錯的他也表示自己有內建導航，斷片後還可以自己叫車回家，洗澡後再上床睡覺，最瘋狂的一次就是把購物車清空，雖然只有幾千元，但醒來後還是覺得很後悔。

新品「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」使用3種橡木桶，進行3桶熟陳精工步驟，將3種橡木桶的特色融入，創造出龍眼花蜜、蜜香紅茶、冬瓜黑糖等風味，都是台灣特有的果香調，有種熟悉又豐富的多層次口感。

三得利表示，歐肯與瘦子E.SO將聯手在9／26，於NUZONE舉辦「瘦紫雪莉 歐肯派對」，選出400位幸運兒近距離與瘦子E.SO互動。即日起購買「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽威士忌」，撕開瓶身貼紙、掃描QRcode、綁定成為Beam Suntory威士忌愛好會會員並完成登錄序號，即可獲得派對參加資格，數量有限先搶先贏。

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