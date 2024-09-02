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碧兒泉全球進行品牌轉型！未來專攻男性保養　台灣櫃位調整加強線上服務

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有在關注碧兒泉的人應該發現，近期品牌中心默默移往男性保養，其實這與全球策略有關，同時在櫃點與服務上也有調整。

新超人男星擔任代言人

碧兒泉先前釋出最新代言人由DC宇宙「新超人」男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）擔任的消息，不難看出品牌對於男性保養越來越重視。

的確，碧兒泉全球也正在進行品牌轉型，未來將以「男性保養」為主軸（國外仍會持續販售女性臉部保養品，台灣則不會）。

台灣櫃位調整，除了專櫃還將加強線上服務

在台灣，碧兒泉同樣因應全球政策，目前正在逐步調整全台專櫃數量（有傳聞將從2字頭變更至個位數），但2025年除了專櫃，會更加強官網的體驗與線上服務，讓服務力道更能靈活變通。

目前台灣官方通路的女性保養品銷售完畢後，就專注經營男性保養市場，雖然不再販售女性臉部保養品，不過男女性的身體保養品仍會繼續販售。

對此，品牌也聲明：「碧兒泉做為以科學保養為核心的全球品牌，會因應集團策略及市場布局進行通路規劃調整，相關計畫均會在確保員工與消費者的權益下進行，碧兒泉仍會持續致力為台灣消費者提供優質的保養產品。相關資訊請以官方會員簡訊／消息為準。」

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 碧兒泉, 保養

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