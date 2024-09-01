fb ig video ETtoday search mobile

超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍

>

文／LOOKin

現代生活壓力大，再加上飲食不均衡、作息不正成等因素加乘，你是不是偶爾也會為了便秘所苦？最近無所不知的廣大網友們在版上熱烈分享了多款超商飲料，不僅是好喝而已，據說喝完之後肚子咕嚕咕嚕超有感，而且還有特調搭配組合，讓人看了都很好奇是不是喝了就會有傳說中的順暢感。

▲網推超商飲料，喝了順暢有感。（示意圖／pexels）

1. 全家玫瑰蜂蜜水

▲全家自有品牌推出的玫瑰蜂蜜水。（圖／LOOKin，下同）

由全家的自有品牌FamiCollection所推出的玫瑰蜂蜜水，無添加香料，以冷壓技術萃取天然玫瑰花瓣打造出的粉紅色夢幻飲品，還喝得到明顯的蜂蜜香氣，不少人都說喝了咕嚕有感，而就算沒有感覺的人，也評價飲料真的好喝！

2. 全家綠拿鐵

同樣是全家FamiCollection推出的綠拿鐵，以地瓜葉為基底，搭配奇異果、芭樂、白桃等酸甜可口的水果，喝的時候不會有滿口菜味的不適感，據說早上空腹喝效果超棒！

3. 全家冷壓椰子水

椰子水本身內含豐富的膳食纖維與酵素等，可以幫助腸道蠕動！而且富含鉀離子更有助於去水腫，對於女生來說真的是超棒的飲料啊！

4. 每朝健康綠茶

在傳聞中的「清腸系」飲料當中，每朝健康綠茶可說是元老級的了！綠茶當中含有能幫助腸胃蠕動的菊苣纖維以及兒茶素，單喝就很有感之外，更有網友推薦可以與全家玫瑰蜂蜜水搭配成特調，據說效果驚人！

5. 統一 AB優酪乳

想要順暢，首先就是要維持腸道內的好菌！已經非常火紅的統一AB優酪乳，當中含有雷特氏®B菌，讓腸胃輕鬆又舒暢！而這款統一AB優酪乳也被網友爆推適合與全家的綠拿鐵一起喝，多日不順暢的人喝完瞬間有感！

延伸閱讀

7-11瘦身菜單「低熱量美食」TOP8推薦！蛋白質、蔬菜澱粉都顧到，微波食品照吃不怕胖！

超商外食族「水腫發胖」陷阱菜單：吃對&避免「這幾樣」不買昂貴健康餐盒也能瘦得漂亮！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 超商, 飲料

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

安潔莉娜裘莉青筋暴露嚇人　網批「造型好看，但瘦過頭」

安潔莉娜裘莉青筋暴露嚇人　網批「造型好看，但瘦過頭」

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　 林郁婷「穿金戴銀」手鍊是教練送的　幸運物發威奪奧運金牌 中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨 好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚 過期護唇膏的5種妙用　手、腳、衣服通通用得到 8種花錢法讓你越活越有錢　生活更加舒適 孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面