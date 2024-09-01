超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍

文／LOOKin

現代生活壓力大，再加上飲食不均衡、作息不正成等因素加乘，你是不是偶爾也會為了便秘所苦？最近無所不知的廣大網友們在版上熱烈分享了多款超商飲料，不僅是好喝而已，據說喝完之後肚子咕嚕咕嚕超有感，而且還有特調搭配組合，讓人看了都很好奇是不是喝了就會有傳說中的順暢感。

▲網推超商飲料，喝了順暢有感。（示意圖／pexels）



1. 全家玫瑰蜂蜜水

▲全家自有品牌推出的玫瑰蜂蜜水。（圖／LOOKin，下同）



由全家的自有品牌FamiCollection所推出的玫瑰蜂蜜水，無添加香料，以冷壓技術萃取天然玫瑰花瓣打造出的粉紅色夢幻飲品，還喝得到明顯的蜂蜜香氣，不少人都說喝了咕嚕有感，而就算沒有感覺的人，也評價飲料真的好喝！

2. 全家綠拿鐵

同樣是全家FamiCollection推出的綠拿鐵，以地瓜葉為基底，搭配奇異果、芭樂、白桃等酸甜可口的水果，喝的時候不會有滿口菜味的不適感，據說早上空腹喝效果超棒！



3. 全家冷壓椰子水

椰子水本身內含豐富的膳食纖維與酵素等，可以幫助腸道蠕動！而且富含鉀離子更有助於去水腫，對於女生來說真的是超棒的飲料啊！



4. 每朝健康綠茶

在傳聞中的「清腸系」飲料當中，每朝健康綠茶可說是元老級的了！綠茶當中含有能幫助腸胃蠕動的菊苣纖維以及兒茶素，單喝就很有感之外，更有網友推薦可以與全家玫瑰蜂蜜水搭配成特調，據說效果驚人！



5. 統一 AB優酪乳

想要順暢，首先就是要維持腸道內的好菌！已經非常火紅的統一AB優酪乳，當中含有雷特氏®B菌，讓腸胃輕鬆又舒暢！而這款統一AB優酪乳也被網友爆推適合與全家的綠拿鐵一起喝，多日不順暢的人喝完瞬間有感！

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