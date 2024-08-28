「人間AI」aespa Karina驚喜升格Prada品牌大使！緞帶裙新造型曝光

記者鮑璿安／綜合報導

韓星影響力遍及全球，這次PRADA驚喜宣佈最新品牌大使 ，是韓團aespa隊長 Karina，同時釋出Karina穿著2024秋冬系列緞帶連衣裙的畫面，她以高顏值駕馭單品，與品牌格調不謀而合，也讓粉絲更加期待未來雙方的合作火花。





▲2024年初Karina受邀出席於米蘭舉行的 Prada 2024 秋冬男裝系列時裝秀。（圖／品牌提供）

今年2024年初Karina受邀出席於米蘭舉行的 Prada 2024 秋冬男裝系列時裝秀，當時她身穿一套烏干紗面料連衣裙，仙氣十足現身秀場頭排引發話題，果然沒讓粉絲失望，這就收穫了品牌大使的新頭銜。同時，新曝光的形象照中，Karina演繹裝飾立體蝴蝶結的裙裝，獨特的美感讓人視線難以抽離。





▲Karina驚喜升格Prada品牌大使 。（圖／品牌提供）



aespa的隊長Karina有「人間AI」的封號，自 2020 年 11 月出道後，憑著亮麗外表與舞台感染力收穫大批粉絲支持，而今與韓團Twice成員 Sana、演員杭特薛佛Hunter Schafer、檀健次等人共同擔任品牌大使，將以全新身分與大家見面。

同時，aespa成員寧藝卓(NINGNING) 成為Versace新任品牌大使，她化身為暗黑女王，搶先佩戴本季的重點單品Kleio包款展現強大氣場，由攝影師Mok Jung Wook掌鏡的廣告中，寧藝卓頂著招牌中分披肩長髮，穿著秋冬時節的格紋毛呢套裝，也換上俐落剪裁的丹寧套裝搭配高跟尖頭鞋，流露姣好的身材比例，與平常在舞台上的造型感覺截然不同，更散發出成熟都會感。

▲南韓女團aespa成員寧藝卓(NINGNING) 成為Versace新任品牌大使後，終於曝光全新形象廣告 。（圖／品牌提供）