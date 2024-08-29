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蔡依林超甜新造型！合作ALLSAINTS「紋身皮衣」亞洲限量100件鐵粉必收

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記者鮑璿安／綜合報導

天后蔡依林又為大家帶來意想不到的合作！這次攜手東倫敦時尚品牌 ALLSAINTS，推出 UGLY BEAUTY FINALE 巡迴演唱會慈善合作企劃聯名最終章，運用她標誌性圖騰重塑品牌經典皮衣，以自身力量關注弱勢兒童傳承滿滿的愛意。蔡依林也特別搶先穿上 oversize MILO 羊皮皮衣拍攝形象照，以公主切髮型出鏡，內搭豹紋短洋裝，一舉一動超迷人！

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲蔡依林特別搶先穿上 oversize MILO 羊皮皮衣拍攝形象照。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS 經典皮衣是許多人衣櫥中的百搭單品，此慈善聯名設計靈感源自蔡依林世界巡迴演唱會《UGLY BEAUTY FINALE》的主視覺，將ALLSAINTS標誌性傳統騎士風格，重新詮釋出大翻領輔以多口袋及不對稱拉鍊細節，打造出中性風格的MILO 羊皮皮衣。最讓粉絲激動的標誌，莫過於皮衣背後放大呈現蔡依林的紋身Logo，象徵自信的演唱會皇冠圖騰也以雷雕技術點綴金屬鈕扣，彰顯每一件皮衣的獨特性。

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲▼ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲慈善聯名皮衣將於亞洲限量發售100件，於8月29日至9月1日期間於 ALLSAINTS 官網線上預購。（圖／品牌提供）

此次慈善聯名皮衣將於亞洲限量發售100件，於8月29日至9月1日期間於 ALLSAINTS 官網線上預購，9月4日起於新光三越百貨信義新天地A11館、新光三越百貨台中中港店及新光三越百貨台南新天地正式販售，購買聯名皮衣的顧客，將獲得以同靈感設計的限量胸針套組，作為對這份愛心和支持的紀念，本次台灣販售收入將全數捐贈至「家扶基金會_無窮世代計畫」。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

另外，UNIQLO：C終於將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心，受到其粗獷主義的建築風格啟發，因此以具有雕塑感的實穿性衣著，調和嚴謹柔和的中性色調。女裝系列標誌性的細褶長裙換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有濃厚英倫氣質的格紋設計；為抵禦寒冬氣候，羽絨短版背心可混搭極暖喀什米爾混紡高領T恤，是台灣民眾非常喜愛的穿搭組合。而大衣、厚外套也並未缺席，採用大菱格紋縫線注入PUFFTECH 輕暖科技外套；雙面織紋大衣則體現了俐落時髦的設計師美學。

關鍵字：

蔡依林, ALLSAINTS, 限量皮衣, 慈善, 弱勢兒童

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