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池昌旭帥氣現身台北101引千名粉絲尖叫　抵台先吞蝦仁餛飩麵

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▲池昌旭出席RADO台北101限定錶發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲池昌旭首度以雷達表大使身分來台造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）今（29日）於台北101專賣店發表限量101只的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量錶，特別邀請品牌大使、韓劇男神池昌旭來台造勢，身穿棕色西裝的他帥氣出場，立刻引來千名粉絲尖叫，他也報以微笑、揮手向粉絲致意，大展親和力，熱愛騎重機的他許願，希望下次來台有機會能騎車環島，欣賞台灣之美。

▲池昌旭出席RADO台北101限定錶發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲池昌旭向千名粉絲揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

昨池昌旭昨日一抵台，立刻品嘗心心念念的蝦仁餛飩麵，今則首度以雷達表大使身分為品牌站台，與簽名粉絲近距離見面，可惜近日他沒有在台舉辦見面會的計畫，粉絲只能從他今日上映的古裝新劇《于氏王后》欣賞他的表演，除了古裝無法戴雷達表，他笑稱每一部劇的角色都適合戴上雷達表演出，他也希望有朝一日能體驗設計腕錶。

▲池昌旭出席RADO台北101限定錶發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲池昌旭（左）與雷達表總裁Adrian Bosshard擊掌慶祝限量錶上市。（圖／記者林敬旻攝）

活動另一高潮是池昌旭在雷達表旗艦店的形象燈片上簽名，也在庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量錶的錶盒上留下親筆簽名，讓前10位購買該腕錶的消費者可以珍藏。此錶是台北101目前為止唯一授權大樓圖案的錶款，於透明底蓋呈現台北101大樓的特殊金屬鍍層圖案，而整只錶以霧面黑色高科技陶瓷打造，搭配黃金色PVD鍍層不鏽鋼旋轉錶圈和旋入式錶冠，時標、指針、機芯中心輪與橋板也以金色點綴，加上金色可擺動錨標，非常吸睛。

▲▼ Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量版腕錶，158,300元。（圖／雷達表提供）

▲▼ Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量版腕錶，錶背飾以台北101圖案。

活動另一高潮是池昌旭在雷達表旗艦店的形象燈片上簽名，也在庫克船長高科技陶瓷鏤空台北101限量錶的錶盒上留下親筆簽名，讓前10位購買該腕錶的消費者可以珍藏。此錶是台北101目前為止唯一授權大樓圖案的錶款，於透明底蓋呈現台北101大樓的特殊金屬鍍層圖案，而整只錶以霧面黑色高科技陶瓷打造，搭配黃金色PVD鍍層不鏽鋼旋轉錶圈和旋入式錶冠，時標、指針、機芯中心輪與橋板也以金色點綴，加上金色可擺動錨標，非常吸睛。

▲▼ Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲玄彬為歐米茄品牌大使。（圖／歐米茄提供）

韓星魅力橫掃全球，玄彬出任歐米茄（OMEGA）品牌大使，不僅在歐米茄活動戴新錶宣傳，日常生活也緊戴著歐米茄錶，曾被目擊與老婆孫藝真一同看棒球賽，戴著品牌熱賣的超霸系列周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相，他還換上白色尼龍配藍色條紋的NATO錶帶，恰好呼應當天穿搭色系。

►池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃

► 韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　

關鍵字：

池昌旭, 雷達表, Rado, 歐米茄, OMEGA

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