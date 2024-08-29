邵雨薇愛穿男裝驚吐「吳慷仁私服品味」　婁峻碩示範MK「E人穿搭」

記者鮑璿安／台北報導

美國品牌Michael Kors發表2024秋冬系列，今29日請到邵雨薇、婁峻碩、詹子萱及彭千祐共同演繹最新系列，四人示範本季鮮明的街頭潮流風格，邵雨薇則透露自己私下就愛穿男裝，被問到會不會穿男友吳慷仁的衣服？她笑答不會，更說他平常不打扮所以衣服都還好。





▲（左起）婁峻碩、邵雨薇、詹子萱、彭千祐出席Michael Kors 2024秋冬新品鑑賞會。（圖／記者林敬旻攝）





▲邵雨薇以水洗丹寧馬甲背心搭配上COLBY新包。（圖／記者林敬旻攝）

邵雨薇以水洗丹寧馬甲背心搭配上COLBY新包，她說自己私下穿搭很符合I人內向性格，喜歡穿寬大比例遮住身材的西裝外套，更說詹子萱身上的鱷魚壓紋外套就是自己的菜，「其實我有一個專門放西裝外套的衣櫃，最近也在收好看的皮革外套」。至於喜歡穿男裝的她，會不會穿男友吳慷仁的衣服？她則笑回：「不太會，他的衣服都還好」，下秒驚覺自己說錯話，邵雨薇更補充「我什麼都沒說，他的衣服就是很適合他」。





▲婁峻碩演繹新季的丹寧長袖外套。（圖／記者林敬旻攝）

婁峻碩演繹新季的丹寧長袖外套，他則是標準的大E人，連穿著也會希望引人注目，「有時候會用身上的單品吸引人注意，有話題可以跟人家聊天」，他對品牌本季的丹寧單品感到很驚艷，寬褲剪裁也不覺得過時，自己也很喜歡手上的COLBY印花短肩包，喜歡小尺寸包款，「我有很多雜物，什麼耳機、香水放在口袋太重就會放進包裡」。詹子萱則穿上寬大版型仿鱷魚壓紋外套與迷你裙，彭千祐以深灰色丹寧外套搭配迷彩工作褲。

▲（依序）詹子萱穿上寬大版型仿鱷魚壓紋外套與迷你裙；彭千祐以深灰色丹寧外套搭配迷彩工作褲。（圖／記者林敬旻攝）

Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，克任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）





▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）

而TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓，店裝打造出奢華高雅質感，搭配知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙，陳設全系列商品包含鞋履、包款、服飾及飾品配件等。韓星薛仁雅詮釋的T Monogram皮革肩背包為店內重點單品，以賓夕法尼亞傳統絎縫設計為靈感，以皮革碰撞全新凹紋壓花方式呈現，當中也有洋溢著復古氣息的水桶包提供挑選。

▲薛仁雅現身TORY BURCH 高雄義享天地精品店 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓 。（圖／品牌提供）





▲T Monogram皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

▲T Monogram Leather 水桶包 。（圖／品牌提供）