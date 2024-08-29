fb ig video ETtoday search mobile

陳柏霖曝「最愛香水」　噴上就像回歸森林般般療癒

>

▲▼陳柏霖曝「最愛香水」　噴上秒忘煩惱 。（圖／品牌提供）

▲充滿綠意的木質調香水很受歡迎。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓忙碌，當有閒暇空檔時，更渴望回到大自然懷抱，Jo Malone在9月將推出全新檜木與雪松芳醇香水，今（8/29）在大稻埕概念店邀來陳柏霖分享愛香，他表示自己偏好木質調，會依照心情、天氣、場合來挑選香水。

Jo Malone London將於9 月推出全新檜木與雪松芳醇香水，沉穩獨特的清新木質調香氣，彷彿置身於檜木群中，讓躁動的靈魂在療癒後重拾平靜。慢下腳步，藉由五款森林療癒木質調香水：檜木與雪松芳醇香水、絲柏與葡萄藤芳醇香水、鼠尾草與海鹽香水、英國橡樹與榛果香水及白樺木與薰衣草香水，漫遊各地森林。

▲▼陳柏霖曝「最愛香水」　噴上秒忘煩惱 。（圖／品牌提供）

為歡慶檜木與雪松芳醇香水上市，品牌大稻埕形象概念店換上沉浸式森林療癒主題店裝，以綠植與森林元素呼應森林療癒木質調香氛，並推出森林療癒沉浸式香氛旅程與多款森林療癒消費滿額禮贈，透過木質調香氛，為生活注入滿滿治癒能量。

▲▼陳柏霖曝「最愛香水」　噴上秒忘煩惱 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 檜木與雪松芳醇香水，50ml，5,650元。

今（8/29）更邀來陳柏霖分享自己的用香哲學，自己偏愛木質調香水，噴上去真的有趣森林露營完的感覺，聞起來溫和寧靜，不像其他香水有一種侵略性，所以自己很喜歡，療癒的味道讓煩惱疲憊一下就消失了。

▲▼陳柏霖曝「最愛香水」　噴上秒忘煩惱 。（圖／品牌提供）

Aesop全新的蔚香水，以佛手柑、無花果、綠茶作為主角，交織出溫暖活力的迷人印象；將思緒帶入記憶深處，喚起微風徐徐、溫暖陽光的美好景象，進一步彰顯了氣味的傳遞力量。蔚香水也透過視覺和體驗來演繹這個概念，進一步呼應了這款突破傳統框架，散發清新、綠意、木質香調的香水。

▲▼陳柏霖曝「最愛香水」　噴上秒忘煩惱 。（圖／品牌提供）

▲Aesop 蔚香水，50ml，4,200元。

前調的主角是白松香、苦橙葉和佛手柑，中調則使用綠茶、薰陸香和粉紅胡椒的香氣交織，延續前調中的綠意感受，後調使用雪松、瑪黛茶和乾草。綠意瑪黛茶延續了草本的香氣，同時增添了一股煙燻感。

關鍵字：

香水, 療癒, 大自然, 陳柏霖, JoMalone

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 「天生購物狂」星座Top 3 ！第一名最敗家　一有壓力就想報復性消費 超準！一張圖秒測你「最近的壓力值」是否破表 8種花錢法讓你越活越有錢　生活更加舒適 早知道早幸福！伊能靜：40歲以後才懂得的「7個人生心法」 韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　 UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面