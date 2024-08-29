陳柏霖曝「最愛香水」　噴上就像回歸森林般般療癒

▲充滿綠意的木質調香水很受歡迎。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓忙碌，當有閒暇空檔時，更渴望回到大自然懷抱，Jo Malone在9月將推出全新檜木與雪松芳醇香水，今（8/29）在大稻埕概念店邀來陳柏霖分享愛香，他表示自己偏好木質調，會依照心情、天氣、場合來挑選香水。

Jo Malone London將於9 月推出全新檜木與雪松芳醇香水，沉穩獨特的清新木質調香氣，彷彿置身於檜木群中，讓躁動的靈魂在療癒後重拾平靜。慢下腳步，藉由五款森林療癒木質調香水：檜木與雪松芳醇香水、絲柏與葡萄藤芳醇香水、鼠尾草與海鹽香水、英國橡樹與榛果香水及白樺木與薰衣草香水，漫遊各地森林。

為歡慶檜木與雪松芳醇香水上市，品牌大稻埕形象概念店換上沉浸式森林療癒主題店裝，以綠植與森林元素呼應森林療癒木質調香氛，並推出森林療癒沉浸式香氛旅程與多款森林療癒消費滿額禮贈，透過木質調香氛，為生活注入滿滿治癒能量。

▲Jo Malone 檜木與雪松芳醇香水，50ml，5,650元。

今（8/29）更邀來陳柏霖分享自己的用香哲學，自己偏愛木質調香水，噴上去真的有趣森林露營完的感覺，聞起來溫和寧靜，不像其他香水有一種侵略性，所以自己很喜歡，療癒的味道讓煩惱疲憊一下就消失了。

Aesop全新的蔚香水，以佛手柑、無花果、綠茶作為主角，交織出溫暖活力的迷人印象；將思緒帶入記憶深處，喚起微風徐徐、溫暖陽光的美好景象，進一步彰顯了氣味的傳遞力量。蔚香水也透過視覺和體驗來演繹這個概念，進一步呼應了這款突破傳統框架，散發清新、綠意、木質香調的香水。

▲Aesop 蔚香水，50ml，4,200元。

前調的主角是白松香、苦橙葉和佛手柑，中調則使用綠茶、薰陸香和粉紅胡椒的香氣交織，延續前調中的綠意感受，後調使用雪松、瑪黛茶和乾草。綠意瑪黛茶延續了草本的香氣，同時增添了一股煙燻感。