賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

▲LV在The One南園人文客棧舉辦2024年頂級珠寶展。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／新竹報導

LOUIS VUITTON在The One南園人文客棧舉辦2024年頂級珠寶展，祭出近400件、總值約60億元的珠寶腕錶作品，來台陣仗是歷年之最，其中嘉賓賈靜雯佩戴的Cœur de Paris巴黎之心項鍊，呈現站在巴黎艾菲爾鐵塔下方，向上仰望的情懷，身價高達6.36億元，令人驚嘆，被問到最喜歡哪種寶石？賈靜雯笑回：「小朋友才做選擇！」接著表示過去偏好白鑽，現在會被色彩吸引，近期的心頭好是綠色寶石。

▲LV將位於新竹的The One南園變身為2024年頂級珠寶展場。

▲賈靜雯出席LV頂級珠寶展，佩戴巴黎之心項鍊、戒指及鑽石手環，總價783,900,000元。



▲Cœur de Paris巴黎之心項鍊，56.23克拉方形祖母綠切割彩鑽耀眼非凡，可拆下左為胸針，636,000,000元。

2024年LV頂級珠寶展名為「Awakened Hands, Awakened Minds」，講述19世紀工業革命帶來的影響，精湛的工藝與發明，讓法國蓬勃發展，因此不少以法國著名人、事、物為題，或是將工業化的力量融入珠寶設計，賈靜雯一到場，最想一睹為快的是靈感來自「拿破崙外甥的嬰兒床」的Splendeur系列，不過項鍊已由國外藏家收藏，僅有戒指、耳環來台展出，以莫三比克鴿血紅寶石與鑽石打造，十分華美。

▲Splendeur系列靈感來自「拿破崙外甥的嬰兒床」，鴿血紅寶石與鑽石戒指，48,900,000元（左）、Victoire鉑金與黃金鑽石戒指，8,650,000元（右）。



▲Gravite藍寶石與鑽石項鍊，139,600,000元。



▲Gravite耳環以2顆喀什米爾橢圓形切割藍寶石與鑽石打造，45,150,000元（左）、Gravite戒指鑲嵌4.58克拉哥倫比亞祖母綠及28顆明亮式切割鑽石，9,050,000元（右）。

織紋、建築、地球的重力等，都成為LV頂級珠寶語彙，賈靜雯特別鍾情Gravite（重力）項鍊，她說：「線條很美，而且是可拆式的設計，我很喜歡。」以喀什米爾藍寶石與鑽石打造的Gravite項鍊，線條俐落洗鍊，藍寶石亦十分難得，因喀什米爾礦區位於喜馬拉雅高原，19世紀被發現後，開採僅短短數年便殆盡，因此每一顆都珍貴。

▲Perception頸鍊鑲嵌1顆20.1克拉斯里蘭卡枕形切割藍寶石、1顆馬達加斯加枕形切割藍寶石，及各式切割鑽石，120,700,000元。



▲Phenomenal頸鍊，鑲嵌1顆5.08克拉尚比亞祖母綠及多種切割鑽石，54,550,000元。

賈靜雯佩戴6.36億元的巴黎之心項鍊震懾全場，1顆重達56.23克拉的橘色彩鑽，帶著棕色與粉紅色，搭配26顆LV獨有的Monogram星形切割鑽石，總重21.63克拉，及634顆總重19.66克拉的訂製切割鑽石，主石可拆下成為胸針，使用性更強，並有戒指搭配成套。巴黎之心的靈感來自艾菲爾鐵塔，LV腕錶及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof解釋：「想像一下，你站在艾菲爾鐵塔下仰望，真的就是在仰望巴黎的中心。」

▲Vision頸鍊鑲嵌13.47 克拉與11.79 克拉的斯里蘭卡金黃色藍寶石，以及多種切割鑽石，65,850,000元。



▲Optimism戒指17,700,000元（左）、Perception藍寶石與鑽石手環13,950,000元（右）。

▲賈靜雯佩戴巴黎之心項鍊項鍊與戒指，搭配鑽石手鍊。

若用3個詞彙形容這場展覽，賈靜雯說：「穿越、不可思議、非凡的旅程。」彷彿從19世紀的巴黎穿越到現在，每件作品都充滿獨特的力量與想像，她認為很適合帶女兒們一起欣賞，感受不同的藝術氣息，但也表示目前只會帶女兒看美術展，並沒有看過珠寶展，她笑說：「不然爸爸會很緊張」！

除了頂級珠寶，同時也展出高級藝術腕錶及Escale與Tambour腕錶，全新Tambour Slim Vivienne跳時腕錶櫻花款，錶面是穿著和服的Vivienne與櫻花飛舞，從錶盤到錶帶都是粉紅色系柔美又討喜，Escale奇幻寶箱（Cabinet of Wonders）系列中的雲中之龍（Dragon’s Cloud）腕錶，則描繪出騰雲金龍的滂薄氣勢，並有多款神秘錶，展現出工藝與巧思。

▲Tambour Slim Vivienne跳時腕錶櫻花款，3,760,000元（左）、雲中之龍腕錶，9,400,000元。



【更多絕美珠寶】

TASAKI

日本珠寶品牌TASAKI跳脫框架、讓珍珠變得年輕有個性，歡慶70周年陸續在全球多個城市舉辦Floating Shell特展，現在也到了台北，在信義微風的TASAKI門市登場，展期至9月10日，許多限定商品都是展覽期間才買得到，與ASICS攜手打造的限量版阿古屋珍珠運動鞋，從3萬多元至最高價100萬元，而與藤本樹作品《鏈鋸人》聯名的珠寶，則讓漫畫迷愛到心坎，還有與日本眼鏡品牌EYEVAN合作的墨鏡、鑲上珍珠的耳機等等，在TASAKI的世界裡，果然一切不只狂，還有更狂。

▲TASAKI 70周年展巡迴至台北，柯佳嬿日前出席。

▲TASAKI與ASIC攜手打造標誌性的Danger系列運動鞋，578,000元

▲TASAKI Balance Arm系列項鍊，2,250,000元。

Cartier

Cartier（卡地亞）2024頂級珠寶日前來台展出，包括多件全球唯一的作品，其中身價超過4億元的Imperio祖母綠項鍊為全場最高價，能拆卸轉換，共有29種佩戴方式，工藝令人驚嘆，動物與植物（Fauna & Flora）是主軸之一，Faune et Flore de Cartier項鍊是一隻具象的小鱷魚，環著頸但一點也不兇猛，反而溫潤可愛，從卡地亞從1975年為墨西哥女星María Félix創作的鱷魚項鍊得來靈感，Intrico綠碧璽項鍊則描繪了果實與枝枒，繩結般的造型充滿動感與生命力。

另一主軸為精巧結構與簡約線條（Architecture & Purity），Grattacielo項鍊意為摩天大樓，以鑽石與祖母綠呈現俐落造型，為可轉換式珠寶，與戒指成套共有20種佩戴方式。

▲超過4億元的Imperio項鍊，主石為23.56克拉的哥倫比亞祖母綠，可轉換出29種佩戴方法。

▲Faune et Flore de Cartier鱷魚項鍊造型獨特，柔軟貼合肌膚。



▲Intrico綠碧璽項鍊，以多種寶石結合，描繪出果實與枝枒。

TIFFANY & Co.

2024 Blue Book高級珠寶系列日前在台登場，其中Tiffany Céleste蒼穹萬象夏季作品，致敬品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的想像力，以及他對神秘宇宙的熱愛，例如石上貓頭鷹，重新詮釋了尚史隆伯傑經典的石上鳥，透過蛋白石、坦桑石和月光石，描繪貓頭鷹在星空下棲息於寶石上的姿態。

全場身價最高為5.9億元、1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，十分罕見珍稀，而全場工藝最複雜，是Iconic Star星夜如夢系列中的一條項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝與鑽石項鍊，由於海水藍寶形狀不規則，因此製作時必須小心謹慎，如拼圖般組裝細部零件，再手工鑲嵌調整，才能完美呈現夜色、星辰美景。

▲Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶。





▲1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，身價高達5.9億元。





▲Iconic Star星夜如夢系列項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝。





▲石上貓頭鷹致敬TIFFANY經典石上鳥，3件皆已由台灣藏家收藏。





▲珍珠石上鳥，以鉑金與18K玫瑰金鑲嵌1顆逾23克拉巴洛克天然海水珍珠，粉鑽，紅寶石及鑽石。

CHAUMET

甫結束在台展覽的CHAUMET年度頂級珠寶系列Chaumet en Scène，以表演藝術為主題，將音樂、舞蹈、魔術轉化為絢麗珠寶作品，透過混合重複性的圖案構成獨特節奏，優雅又充滿律動感。

音樂以藍寶石與鑽石的二重奏形成和諧共鳴，或是不同切割鑽石的流暢線條，也有加入祖母綠的華麗協奏曲，舞蹈可能是藍碧璽和紅碧璽的熱情探戈、錫蘭藍寶石與鑽石的當代芭蕾，或是紫色剛玉翩然的搖擺舞，而充滿驚喜的魔術，則用錯視、收緊和扭轉等多樣工藝手法，展現引人入勝的魔幻魅力。

▲Harmonie藍寶石鑽石項鍊，靈感來自音樂，流暢的線條彷彿悠揚旋律。





▲以探戈為主題的美麗項鍊，運用梨形和枕形切割的不同顏色碧璽交替排列，彷彿一對舞伴正在演出。





▲紫色剛玉與鑽石手環，呈現搖擺舞的活力。





▲受樂曲啟發的項鍊，彷彿沿著胸頸曲線點綴澄澈音符。