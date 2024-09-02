星巴克9／2起連續兩天買一送一　3款星冰樂現賺一杯

▲星巴克今明推星冰樂買一送一。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝星巴克官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

初秋秋老虎發威，這幾天都是持續高溫，早上的陽光就很夠看了，星巴克也在9／2起連續兩天，推出特定品項買一送一優惠，共有16款都能享有多賺一杯小確幸，其中還有3款暢銷星冰樂，算是有誠意了啦，快揪同事一起去消消暑吧，不然一人喝兩杯也是很過癮喔。

星巴克從9／2起至9／3期間，推出「抓住夏天的尾巴 指定品項好友分享日」，活動期間從上午11點至晚上8點，推出含特選品項共16款，至門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠品項門市請至文後列表。

16款指定品項好友分享活動品項，包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。

星巴克不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。