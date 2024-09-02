《怪奇物語》52歲女神換上Jimmy Choo新造型超驚艷！拎極簡托特包耍辣

記者鮑璿安／綜合報導

美國知名演員Winona Ryder演出《怪奇物語》、《純真年代》聞名全球，52歲的她仍然保有率性魅力，最近更出鏡鞋履品牌Jimmy Choo 2024 秋季系列廣告大片，這一季充滿極簡設計感，她換上緊身洋裝搭配各種廓形俐落的大尺寸包款、靴子，展現屬於她毫不費力的時尚感。

▲美國知名演員Winona Ryder演出《怪奇物語》、《純真年代》聞名全球。（圖／品牌提供）

本次形象照由Ezra Petronio在紐約掌鏡拍攝，並擔任藝術指導，令人憶起90年代後期的極簡主義美學。Winona Ryder身穿黑色系的貼身裙裝，搭配上BROOKLYN騎行靴，鞋款個性外觀碰撞出新風格；隨著鏡頭拉近，Winona Ryder手捧DIAMOND超大號托特包，包款柔軟的外觀格外具有吸引力，Winona Ryder自帶時尚色彩，面對鏡頭的表現力驚艷，緊抓大家的視線。

▲Winona Ryder出鏡鞋履品牌Jimmy Choo 2024 秋季系列廣告大片。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo創意總監表示：「Winona的時尚風格和演技都堪稱經典，1990年代的我們正處20歲出頭，而她的電影和審美對Jimmy Choo 品牌創立初期的十年間的塑造具有象徵意義。Winona的才華、個性風采和90年代的時尚風潮，完美地體現了該系列的精髓。」本季更推出系帶SCARLETT高跟鞋、擁有水滴根的Tabatha 95 銀色金屬感皮革凉鞋，唯美而輕盈裝點腳步線條。

▲Jimmy Choo 2024秋冬包款CINCH 、DIAMOND超大號托特包。（圖／品牌提供）

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，克任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）





▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）