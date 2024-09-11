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什麼是愛自己？先了解「不愛自己」的5個表現　不懂拒絕、總是抱怨

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圖文／own 一個人生活

關於愛自己的那些事

愛自己的定義是什麼？愛自己不等於自私

「愛自己」是指打從心底了解、接受、肯定自己，懂得分辨何謂「對自己好／不好」，並擁有選擇接受或遠離的能力。因此，實現「愛自己」需要足夠的自我了解、智慧的判斷與執行的勇氣。每個人的一生都在學習愛自己的路上，「愛自己」也是所有人都會面臨的課題。

「愛自己」和「自私」的差別

「愛自己」並不等於「自私」，「自私」是要求別人按照自己希望的方式生活；「愛自己」是自己按照自己希望的方式生活。

愛自己為什麼很重要？成為自己的救生員

心理學家佛洛姆在《愛的藝術》裡提到，「如果我只因為無法自己站立而依戀別人，那對方就會成為我的救生員，但我們的關係不會是愛的關係。」因此若不能愛自己，只能指望別人的愛，實際上兩人之間也不是真正的「愛」，而只是「依戀」而已。

愛自己的人，能夠肯定並照顧自己，知道如何讓自己快樂，如何遠離消耗自己的事物；不愛自己的人容易自我否定，覺得人生一塌糊塗而迷惘焦慮，必須藉由他人肯定才能找到自己的價值，若得不到則自怨自艾。

因此無論單身或非單身，「愛自己」都是非常重要的課題，並非只有單身的人需要愛自己，有伴侶的狀態更需要如此。

愛自己的4個步驟：了解、接納、肯定、照顧

Step1：了解自己

愛自己的第一步即是「了解自己」，你必須了解自己的價值觀、才能與夢想。根據八木仁平的《世界最簡單的才能發現法：找到一生受用的自信與自我理解》，以下列出幾個能自我反思進而認識自己的問題：

● 你看重什麼？
● 你覺得這個社會有什麼不足之處？
● 人生目前為止最充實的經歷？
● 如果能放棄現在的工作，會想做什麼？
● 想特別感謝的人事物？

將自己的答案統合整理後，便能更了解自己擁有什麼特質、在乎什麼、擅長什麼、想要什麼。

Step2：接納自己

「接納」即是接受、涵納，意思是你能接受並包容自己的特質、才能、價值觀，無論這個特質、才能與價值觀你喜不喜歡、想不想要，你全然接受這樣的自己，並去包容。

「接納自己」對某些人來說並不容易，一個小技巧是，將自己當作一位你很要好的摯友，想像這些特質在這位摯友身上時，你會怎麼看待，並用將心比心的方式看待自己。

Step3：肯定自己

接著要能發自內心的肯定自己，其實每個特質、才能與願望都是一體兩面，敏感可能代表細膩；急躁可能是注重效率；胸無大志可能知足平淡；不喜與人交流可能代表獨立，若能找到那些正面的部分，並減少注意反面的特質，就能漸漸肯定自己。

Step4：照顧自己

照顧自己並不只是好好吃飯、運動、睡覺而已，更要時刻照顧自己的情緒與感受，靠近自己的渴望與追求。

足夠了解自己後，你知道怎麼樣的人際互動是讓你自在的；怎麼樣的生活模式是你享受的；怎麼樣的事業取向是你追求的，因此懂得取捨而拒絕聚會邀約、懂得表達而不委屈自己、懂得持續精進自己並靠近目標，這都是照顧自己、愛自己的一環，也需要持續有意識地練習。

不愛自己的5個表現

不愛自己的表現有幾個共同點：自我否定、忽略自己、過於在乎他人、忘記什麼才是真正的對自己好，以下是5個不愛自己的具體表現。

01：給自己過高的標準，陷入自我否定

事事追求一百分，會給自己過多壓力，甚至自我否定。試著體諒自己，在每個小差錯出現時告訴自己：「你做得很好了。」在交出不完美的報告時肯定自己：「已經盡力了。」多練習這樣的自我對話，減少自我否定。

02：總是抱怨和批評

抱怨和批評並不會改變現狀，只會積累你的負能量，陷入負向循環，也壞了自己的心情。試著減少抱怨與批評，看看事情正向的一面或尋找解決辦法，讓那些鳥事像人生插曲，船過水無痕，不帶給你一絲影響。

03：不懂拒絕，強迫自己完成他人要求

同事、家人、朋友甚至另一半都可能對你有許多期待，但並非所有他人的需求你都必須照單全收，心累時收到的聚會邀約、份外的工作，若對你沒有幫助只有壞處，便要學會禮貌拒絕。

《被討厭的勇氣》中提及「課題分離」的概念，決定的結果若由誰承擔，就是誰的課題。或許你拒絕滿足對方的需求，他可能會沒人陪、心情不好、工作做不完，但若這些的後果最終都是對方必須承擔時，就是對方的課題，你不需要將他人的需求放到自己的需求之前。

04：過度在乎別人的評價

同事、家人、朋友甚至另一半都可能對你有一些評價，不愛自己的人或許會忘記：自己能選擇是否要接受這些評價。要記得，他人讚美與批評的最終去留權都在你的手上，你可以選擇要不要接受這些讚美，一如你可以選擇要不要拒絕這些批評。

05：明知對自己不好仍去做

這個行為大概就是俗稱的「犯賤」，明知道點進去前任的動態會心情不好，仍克制不了好奇心；明知道吃太多油炸會讓自己皮膚變差，仍手癢叫外送；明知道聚會內容自己不感興趣，仍因為害怕錯過而出席。如果你能了解自己，清楚知道那些對你有害的事物，並選擇遠離，這才是真正的愛自己。

愛自己是什麼？不求回報地為自己付出

當你貼近自己，了解與接納自己的需求，並願意不求回報地照顧、肯定自己，這就是真正的愛自己，漫長的人生旅途中，我們可能會孤獨與迷惘，但千萬不要忘記，你一直與自己在一起。

延伸閱讀

如何愛自己？7個超簡單的愛自己方式

女生獨旅的 5 大好處！女生一個人旅行立刻出發

※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 愛自己

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