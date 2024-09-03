101董座賈永婕露面「鬆弛感拉滿」　穿BV洋裝腳踩ZARA現氣勢

▲台北101第十屆董事長賈永婕出席上任後首場記者會，有問必答一派輕鬆。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

今（9／3）台北101董事會全數通過賈永婕成為新任董事長，確定之後隨即身穿Bottega Veneta黑色連身洋裝亮麗出席記者會，已習慣在鏡頭前的賈永婕，面對會場擠滿3方媒體不停提問，諸多回應仍是一派輕鬆的語氣本色演出，充滿鬆弛感，多數媒體對於新董事長的首個記者會表現評價皆屬正面。

▲台北101第十屆董事長賈永婕及總經理朱麗文。

曾經擔任記者、之後進入演藝圈，嫁做貴婦又接下101董事長的賈永婕，在記者會一開場就輕鬆向媒體問好，對於經營方面的提問也直接表示：「財務是我的弱項，但我有總經理以及專業的經營團隊，總經理負責專業精準，我負責美麗時尚。」並表示自己喜歡冒險跟熱愛挑戰，「就做吧！沒什麼好說的。」

賈永婕身穿Bottega Veneta黑色連身洋裝顯露出好身材，搭配ZARA黑色跟鞋、CHANEL J12鑽錶與設計師耳環出席記者會，記者會後因氣場太強被質疑鞋子應該是名牌，還當場脫下鞋讓大家看清楚牌子，反應超直率，有機會拿下最親民的101董座頭銜。

賈永婕表示她希望101是有趣的，日後會注入科技元素打造很炫的場景，讓整個場域年輕化，對她而言她的底線就是「做對的事情」，只要事情是對的，不管怎麼被罵都還是要去做。目前就是要好好融入團隊，看能帶給101什麼新的方向。