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賈永婕開箱超大辦公室！喊話蔣萬安：跨年當俊男美女組

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賈永婕（左圖）上任101董事長，要跟台北市長蔣萬安（右圖）當俊男美女組，一起放跨年煙火。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

賈永婕昨（3日）正式上任台北101董事長，今（4日）拍影片開箱超大辦公室，人脈廣闊的她收到滿滿花籃，星宇航空張國煒、好友小S都送上祝福。當她看到台北市長蔣萬安送上的花籃時，她喊話，跨年時要一起當俊男美女組，一起施放煙火。

賈永婕昨日出席上任記者會，忙到沒時間進辦公室，今天終於開箱，她在臉書貼出影片，寫道：「第一次進辦公室，滿滿的花海，滿滿的感動。」

影片中，她一一介紹花籃，首先是星宇航空董事長張國煒，再來是她的好姐妹「國際巨星」小S，賈永婕稱小S很浮誇，花籃上的賀卡寫道：「貴為國際巨星小S的我都感到與有榮焉。」讓賈永婕看了笑說：「不錯不錯，不愧我對你好了這麼多年。」

張國煒、小S都送上花籃，祝賀賈永婕上任董事長。（翻攝賈永婕臉書）

▲張國煒、小S都送上花籃，祝賀賈永婕上任董事長。（翻攝賈永婕臉書）

賈永婕101辦公室超級大，所到之處都是花籃。（翻攝賈永婕臉書）

▲賈永婕101辦公室超級大，所到之處都是花籃。（翻攝賈永婕臉書）

蔣萬安也送上花籃，賈永婕笑稱跨年時要一起當俊男美女組。（番社賈永婕臉書）

▲蔣萬安也送上花籃，賈永婕笑稱跨年時要一起當俊男美女組。（翻攝賈永婕臉書）

其他送花籃的還有南山人壽總經理范文偉、富邦集團董事長蔡明忠、陳藹玲夫妻、伊藤忠董事長小野雄一郎，還有賈永婕的公公，他的花籃寫道：「最溫暖的祝福，給予我們心中最棒的永婕。」

賈永婕所到之處都是花籃，她說：「這也太多了吧！」不斷致謝。她也驚呼：「我的媽呀！我的辦公室也太大了吧！」花籃多到她講不完，她表示受寵若驚、感動到想哭，足見好人緣。

看到蔣萬安送的花籃，賈永婕興奮說：「喔！還有市長耶！」想到跨年時要一起放煙火，她說：「市長，以後我會穿很美喔，站在旁邊，跟你一起按下那個pui pui煙火！我們俊男美女一組喔！謝謝！」相當逗趣。

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關鍵字：

鏡週刊, 賈永婕, 蔣萬安, 101董座, 台北101

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