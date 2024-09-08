中秋禮盒最實用推薦！LUSH「月餅」0卡路里還能泡澡、大春煉皂設計超Q

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中秋節送禮需求大增，如果想跳脫傳統的食用類月餅或蛋黃酥禮盒，不妨考慮設計成月餅造型的泡澡球與香皂，同樣很有節慶感，還更實用！

推薦1.LUSH中秋限定月餅汽泡彈



LUSH期望能改善中秋節因送禮、烤肉等活動，造成過度包裝及食物浪費的問題。2024年再次推出中秋限定月餅汽泡彈，帶來應景的綠色送禮選擇。

「零卡路里、純素」的中秋月餅汽泡彈實用之餘，更能減少碳排放，降低對環境的負擔。

外型設計成「月餅」的汽泡彈，泡澡時隨著檀香和安息香樹脂的烘焙香氣飄散，暗藏於月餅中的「內餡」將暖浴渲染成橙黃色，猶如明月高掛於漫天星空之中，令人聯想到中秋佳節月圓人團圓的美好時刻。

此外，今年更首度推出LUSH共同創作（Co-Create）計劃的人月兩團圓禮盒，不僅是以回收紙製成，也為內部員工提供設計產品的機會，透過傾聽各個文化的故事，打造出展現多元特色的產品，期盼達成LUSH尊重與包容多元文化的理念。

推薦2.阿原2024年好圓滿中秋禮盒



阿原持續攜手台中沅豐模具工作坊鄭永斌師傅，跨界製作肥皂模具，以台灣僅存的傳統手工雕刻粿印技藝，精心打造2024年中秋禮盒，以手工的溫度，傳達暖暖的心意。

這次禮盒以「好圓滿」為主題，傳遞圓滿寓意，融合傳統節日與在地文化美學，首次推出兩款不同設計的燙金精美禮盒。分別是象徵阿原農場山林意象的「十分圓滿」禮盒，以溫暖色調呈現團圓相聚的美好時光，以及繽紛花朵圍繞著玉兔的「繁花似錦」禮盒，盼錦上添花祝願諸事順遂。

禮盒內容物兩款相同，皆包含特製三色好圓滿皂串，寓意團聚的美滿與祝福，掛繩設計方便使用，更可掛置於衣櫥、車內作為擺飾。

除了皂串，同步搭配三款特製造型手工皂，分為八方造型花朵皂兩顆，以及圓形月桃皂餅一顆。

花朵皂為玫紫色艾草玫瑰皂與象牙白艾草茉莉皂，雕刻精美花朵圖案，使用有機艾草並添加高品質玫瑰精油及茉莉精油製作，天然氣味令人放鬆舒壓。

奶茶棕色神似月餅的圓形月桃皂餅，調和天竺葵精油與雪松精油，散發高雅內斂的獨特香氣。雖然不可食用，但精美的外觀和靜置可長達三年的保存期限，絕對是傳遞心意最佳選擇。

阿原好圓滿中秋禮盒，青草原料皆選用陽明山國家內阿原農場有機植萃，歷經45-60天冷凝熟成古法製皂，禮盒包裝採用環保永續FSC紙材，不僅外觀精美，更為地球永續盡一份心力。

推薦3.大春煉皂「沐月Moonlight」中秋禮盒



大春煉皂也在中秋特別推出充滿巧思的禮盒，內含月餅組合皂、淨顏蒟蒻海綿。

其中最特的是兩顆月餅皂都是雙層設計，可以打開來分開使用。月餅組合皂外皮分別是青柚茶香沐浴皂、植淨柚果沐浴皂，月餅組合皂的「內餡」則是青檸桂花淨顏皂。一顆月餅皂就能同時滿足洗臉與洗澡需求。

可以打開的香皂設計，十分可愛。

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