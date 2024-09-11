頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃6道菜單　脆皮先知鴨、炸豆腐奶太銷魂

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「頤宮中餐廳」位於君品酒店17樓，為全台唯一7連霸的米其林三星肯定的餐廳，現在就公開老饕必吃的菜單推薦！

《2024米其林指南》摘星餐廳名單公布，最受矚目的莫過於連續7年摘下米其林三星殊榮的「頤宮中餐廳」，想要親自品嚐一番的吃貨們，現在就公開老饕必吃菜單TOP！

東西美學空間提供尊榮服務

座落君品酒店17樓的「頤宮中餐廳」，由設計師陳瑞憲以「遊園」為設計構想操刀設計，特別的是取了法文名Le Palais，要讓每位客人在中式園林景觀空間中，享受到置身皇宮的尊榮服務，傳遞出東西交融的美學意境。共設有6間中法美學融合的私密貴賓包廂，並禁止穿著拖鞋、短褲。在2021年疫情肆虐下順勢推出外帶烤鴨四吃，不出門也能品嚐銷魂美味。

雙主廚共同寫下米其林三星榮耀歷史



自2018年起，由行政雙主廚陳偉強、陳泰榮掌杓的「頤宮中餐廳」，以卓越餐點、細膩服務品質獲得《米其林指南》評鑑頒發三星殊榮，是締造全台唯一五連霸光榮紀錄！而即便2023年初，來自澳門的主廚陳泰榮因休養身體因素請辭，「頤宮中餐廳」仍不負眾望，寫下連續7年奪三星的超狂歷史，必須找時間去好好來趟舌尖上的壯遊！

「頤宮中餐廳」老饕必吃菜單推薦TOP 6

脆皮先知鴨

蘇軾《惠崇春江曉景》中得名的「先知鴨」，採用28天生長的幼鴨、加入多種中藥材醃製兩天後風乾，隨後放進傳統港式掛爐燒烤40分鐘，上桌前再淋上熱油有著酥脆外皮，有著皮脆肉嫩口感。服務人員上菜時會吟唱詩詞，打造兼具嗅覺、味覺、聽覺的多重感官饗宴。

頤宮叉燒皇

以特製叉燒醬醃製「梅頭肉」、送至烤爐30分鐘後淋上麥芽糖而成，同時有著細緻肉質、晶亮光澤的滑順口感，其鹹中帶甜的滋味令人回味無窮！

火焰片皮鴨

選用來自宜蘭的北京鴨，油脂豐富、帶有鴨油香氣，加上肉質口感恰到好處，相當適合用來做為「片皮鴨」。把烘烤過的鴨皮包進餅皮內，搭配著傳統甜麵醬、冰梅醬享用，一口咬下帶有鴨皮薄脆香，唇齒留香的好滋味，令人想再來一個。

山楂骨

精選帶骨的豬腩排，以山楂醬拌炒後收汁，富含酸甜層次的山楂醬汁，包覆著口感酥香軟嫩的肉排，具有濃郁香氣。上桌後刨上山楂餅，更添迷人的酸香，是一道色香味俱佳的經典菜色。

點心盤

一次能把港點精髓全部品嚐的「點心盤」，有必吃的「臘味蘿蔔糕」，綿密滑嫩口感入口即化；選用烏骨雞蛋製成的「原味蛋塔」、不需要沾醬就很夠味的「君品明蝦餃」、用本土有機黑芝麻製作、香氣四溢的「爆漿芝麻球」。

炸豆腐奶

由經典陝西菜改良而成的「炸豆腐奶」，酥炸外皮如同豆腐般柔軟，而內餡的起司則如牛奶般滑順，鹹甜夾雜的滋味，令人想起古早味甜甜圈，可說是不能錯過的必吃甜點！

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