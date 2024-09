年消費破億元貴客駕到　麗晶之夜今登場加持10億元業績

▲2024年麗晶之夜,由模特兒詮釋集頂級珠寶腕錶品牌齊聚一堂,多款全台與全球唯一珠寶供貴客近身鑑賞,價值共4.5億元。(圖/業者提供)

記者蔡惠如/台北報導

精品比例極高的台北麗晶精品,每年壓軸大秀「麗晶之夜」今(9/4)晚登場,共有170名年消費破千萬元的貴客與嘉賓與會,其中還有10位是「年消費破億元」的超級大戶,晶華酒店祭出4位「亞洲50大永續餐廳」坐鎮餐飲,而近4.5億元的珠寶腕錶秀在場內流動。業者表示整檔黃金週購物禮遇加上麗晶之夜加持,業績預估可達10億元。

精品時尚界的年度盛會麗晶之夜今晚間登場,響應全球永續趨勢,宴會以「FOREST OF FLOWERS」為主題,利用270度光雕投影,創造出沈浸式的大自然空間,晚宴菜色是由台灣、泰國、菲律賓、新加坡四位「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」主廚共演,以創新、永續、美味為主題,將各自的特色料理與台灣在地食材多元融合,搭配獨特的調味與烹飪技法,不僅是味蕾的享受還展現友善環境的品味。

▲四位亞洲50大永續餐廳主廚們攜手籌畫菜色,MUME主廚林泉(右一)、菲律賓Toyo Eatery餐廳主廚Jordy Navarra(右二)、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla(左一)以及新加坡Labyrinth餐廳主廚Han Liguang(左二)。

去年麗晶之夜首度以午宴形式呈現戶外美景,今年回歸晚宴形式,以光雕投影樣貌呈現自然風情,並減少裝飾耗材使用,緊扣宴會主題,BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON五家珠寶品牌展現4.5億元的頂級作品。

低調奢華一項是麗晶精品的風格,其極高比例的精品品牌進駐,寵高端客群的技巧更是業界佼佼者,不但有類似AE黑卡的頂級管家服務,其累積消費前幾名的貴客也有量身定做的頂級旅行,除入住最高級酒店之外,還擁有更不一樣的行程體驗,每年的麗晶之夜也是寵客活動之一,品味的晚宴與獨家頂級珠寶,都讓自家VIP提前探詢是否有消費到受邀門檻。

▲宴會廳也首度特別透過5G專頻專網技術,打造出270度光雕投影氛圍。

麗晶精品表示,很高比例的高端客需要隱私的購物環境,自家商場門店不大,但最高消費力的客人幾乎都在麗晶精品購物,這樣的客群組成,加上品牌提供獨家、特殊性的產品,還有結合飯店服務與其他資源,今年精品1至8月仍有5%成長,而麗晶之夜的黃金週檔期,2星期業績預估也可破10億元,較同期成長5%至10%。

近期麗晶精品完成香奈兒貴賓室擴大、頂級男裝KITON回歸、加上GIORGIO ARMANI開幕,以及大阪米其林燒鳥市松海外首店fumée、法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ餐飲加持。預計明年第二季,頂級腕表ROLEX勞力士也將進駐B1商場空間,今年預估業績可挑戰77億元,成長5%至10%。