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陸劇《凡人歌》10戳心金句：豬肉都漲價了，人怎麼越來越便宜了

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《凡人歌》根據紀靜蓉創作的小説《我不是廢柴》改編，由殷桃、王驍領銜主演，圍繞三對在北京生活的夫妻、情侶展開，講述了在遇到變故時，他們面對各自的人生窘境直面內心，共度人生危機的故事。當中的金句台詞也道出了平凡人生活面臨的困難和真實意義，一起來看看。

▲▼凡人歌 。（圖／翻攝自凡人歌微博）

▲陸劇《凡人歌》道出平凡人的故事 。（圖／翻攝自凡人歌微博，以下同）

1. 五年前我是總監，稅後兩萬，現在我要起早貪黑去做一個人力專員，稅後六千，豬肉都漲價了，人怎麼越來越便宜了。

2. 只有無能的人，才會這麼追求穩定。

3. 我們是我們自己的，沒有人有權利干涉我們的自由。

4. 長假呢，最好就是不要動，人擠人一點意思沒有，實在要去，可以提前半年訂跟團遊，絕對不能說走就走，因為覺得不划算。

▲▼凡人歌 。（圖／翻攝自凡人歌微博）

5. 生活中他有點無趣，循規蹈矩，說好聽點是有規矩，說難聽點就是懶，這就是窮人的活法，咱買不起意外的單，就只能活成這樣。

6. 你自己一點問題都沒有，人就是會長大，人就是會變。

7. 你是個好人，但是真的很沒用，你不遇到大事，不會知道錢有多重要。

▲▼凡人歌 。（圖／翻攝自凡人歌微博）

8. 通常你無形當中表現出來的生活水準，恰恰是別人嫉妒的。

9. 跟你在一起，就是活也活不好，死也死不痛快。

10. 我三十二了，我三十五歲之前必須完成換大房，結婚生孩升職，這幾個任務，人生十年發展規劃。

關鍵字：

陸劇, 凡人歌, 殷桃, 王驍, 平凡人生

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