貝克漢、李鍾碩雙男神帶貨BOSS西裝　文佳煐同款旅行箱優雅出遊

▲大衛貝克漢（David Beckham）加入了BOSS 2024秋冬廣告企劃的陣容。（BOSS提供）



圖文／鏡週刊

每當走在街上，抬頭看看四周的廣告，就可以知道現在最流行的主打商品是什麼。沒錯，只要有全新主打商品、或是品牌換了新的代言人／品牌大使，你就一定能看到他們的最新形象大片，然後的然後，就是腦波很弱的我們，通常就會乖乖進店買單，幻想自己也能跟偶像一樣有著時尚的外出look了。

所以你說，代言人有多重要？帶貨就靠他們賣臉賣人氣啦！

大咖權力遊戲

▲李鍾碩演繹BOSS 2024秋冬廣告企劃。（BOSS提供）

49歲的傳奇英國足球明星暨時尚偶像大衛貝克漢（David Beckham）已屆大叔之齡，但還是好有味道啊！日前公布的最新消息是他與BOSS建立戰略合作夥伴關係並進行設計合作，讓大眾可以在最新的2024秋冬廣告企劃中見到他。翻開BOSS明星陣容真是不得了，包括韓國演員李鍾碩、巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、傳奇超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）全都入列。

▲巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）詮釋BOSS 2024秋冬。（BOSS提供）

踩著帥氣出發

▲GOLDEN GOOSE品牌全球代言人易烊千璽演繹全新LIGHTSTAR系列。（Golden Goose提供）

易烊千璽拿下與自己同齡、創立於2000年的Golden Goose品牌全球代言人並拍攝形象大片，演繹全新LIGHTSTAR系列鞋履，這雙融合復古未來主義與運動風格的鞋款，有著包括閃亮的層壓觸感材質、Y2K風格立體標識，以及網狀裝飾元素等細節，復古黃色嵌片則增添了Golden Goose獨特的「歲月留痕（lived-in）」設計美學；而延伸品牌「Co-Creation 共創體驗」精神，則能運用閃耀裝飾、珍珠花朵和特定的鞋帶，打造出個人化的專屬作品。

▲LIGHTSTAR系列有多種經典配色可選，也能運用不同裝飾打造自己的專屬作品，NT$23,700。 （預計10月上市）（Golden Goose提供）

跟著女神穿梭

▲TUMI全球品牌大使文佳煐在首爾街頭拍攝形象廣告。（俊嶽提供）

想知道韓劇女神文佳煐如何度過她的一天嗎？在TUMI的鏡頭下，她以全球品牌大使的身分在自己的故鄉首爾街頭穿梭拍攝，示範在秋季全新推出的Voyageur皮革女士包袋和19 Degree Frame旅行箱的陪伴下，都會女子如何輕鬆自在的享受整日的分分秒秒。除了珍珠灰色紋理的19 Degree Frame旅行箱令人驚豔外，Voyageur斜背小盒子包款可愛又時尚，而且實用度十足。

▲Voyageur系列斜背小盒子包，NT$14,800。（俊嶽提供）

男神的飾金石

▲BOUCHERON全球品牌代言人肖戰演繹Quatre系列的自在宣言。（寶詩龍提供）

還有什麼能比肖戰一抹微笑更令粉絲神魂顛倒呢？在BOUCHERON（寶詩龍）Quatre系列20歲的日子，他以戴好戴滿Quatre Black和Quatre Double White兩大系列的疊搭演繹，成就了最百變又充滿魅力的真實自己。

▲Quatre Double White系列窄版戒指，NT$150,000。（寶詩龍提供）



▲Quatre Black系列手環，NT$1,160,000。（寶詩龍提供）



▲Quatre Classique系列窄版戒指，NT$251,000。（寶詩龍提供）

姐冷熱都駕馭

▲VERSACE全球品牌大使寧藝卓（Ningning）透過包款展現真我魅力。紅色Kleio肩背包，NT$76,500。（VERSACE提供）

冷靜與熱情之間，應該就是寧藝卓（Ningning）與VERSACE Kleio包之間的強烈對比感吧？身為VERSACE全球品牌大使，在演繹這款以希臘神話中9個繆思女神之一命名、猶如枕頭的肩背包款時，她獨特的風格，與Plongé納帕皮製造、且會隨著時間而變得更加柔軟的包身所展現出的從容態度，是一種呼應。

▲絎縫Kleio肩背包，NT$76,500。（VERSACE提供）



▲白色絎縫Kleio肩背包，NT$76,500。（VERSACE提供）



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