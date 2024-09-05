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吃柚子禁忌多！營養師提醒「6類人」要少吃

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▲▼吃柚子禁忌多！營養師提醒「6類人」要少吃 。（圖／Unsplash）

▲吃柚子的學問大。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

提到中秋節，很多人會聯想到柚子，柚子雖香甜可口，但營養師高敏敏也提醒，吃柚子禁忌多，她提到六類人吃柚子要注意，除此之外若你有服用以下7種藥，也千萬別和柚子一起吃喔！

#腎臟疾病患者

營養師高敏敏提到，柚子鉀含量高，腎臟病、腎功能受損者較難代謝過多的鉀，因此淺嚐即可，千萬不要吃多。

#易胃食道逆流的人

若你容易胃食道逆流，柚子也要盡量少碰，因為柚子會刺激胃酸分泌，易造成不適。

#糖尿病或是需控制血糖的人

柚子香甜可口，很多人一吃就停不下來，營養師高敏敏提醒，一顆柚子≥3份水果量，

糖尿病友也需注意份量，以免使血糖飆高。

#易手腳冰冷者

就中醫理論來說，柚子偏寒涼，若你容易手腳冰冷的話，吃的時候務必注意攝取量。

#消化道虛弱者

營養師高敏敏提醒，若你消化道較為虛弱的話，應避免吃太多柚子，也免增加腹瀉機率。

▲▼吃柚子禁忌多！營養師提醒「6類人」要少吃 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#服藥中

吃藥的時候，盡量避免吃柚子或是葡萄柚，因為柚子中的呋喃香豆素會抑制代謝酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度過高，營養師也提醒若身體不適或是療程改變，必須立即就醫。

關鍵字：

禁忌, 柚子, 中秋節, 營養, 健康

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