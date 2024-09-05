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3跡象代表另一半開始「膩了」　無緣無故消失證明早該放手

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星座。（圖／kbsdrama IG）

▲3個跡象代表愛情已經膩了。（圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

忽冷忽熱的愛情總是叫人難受，從最開始對另一半用盡心思，到後來似乎沒有什麼精力去面對對方，這樣「膩了」的表現其實從小地方就能看出，以下就揭曉感情膩了的跡象，不妨檢視一下還有沒有堅持下去的必要性。

1. 抽不出時間陪伴你

喜歡一個人就想要一直賴在對方身邊，這絕對是不變的道理，所以對方肯不肯花時間在你身上，其實就證明了這段感情還剩下多少價值，如果總是對你說沒空，但是對別人卻很有空，明顯就是膩了，別再幫對方找理由，早點看清楚現實沒有壞處。

2. 冷戰是常態

戀愛中雙方出現問題，正常來說第一反應就是想要馬上解決，就算暫時無法放下情緒，也會表現出示好的姿態；但是膩了的人不同，冷戰只會是常態，一旦爭吵再也不急著解決，而是慢慢放任對方的奔潰情緒，覺得反正她會回頭，不急著現在哄，相信任何人都能感受到愛情已經變調了。

3. 經常無緣無故消失

離開手機就找不到另一半，那麼你們的關係和朋友已經差不多了，特別是對方突然消失，隔了很久才回電，卻沒有講任何消失的理由，感覺好像沒事一樣，這種感覺真的很差，好像任何時候對方回來，你都會停留在原地，早就已經被另一半吃死死。

關鍵字：

愛情, 感情, 膩了, 冷卻, 跡象

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