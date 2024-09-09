玫瑰交織木質香更知性！充滿異域神秘美的優雅香水

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

玫瑰在香水中有著不可或缺的角色，更是多數女性都喜歡的氣息，但近年的趨勢不走甜美的水果香氣，反而以更中性的木質調來呈現，讓玫瑰的浪漫彷彿有經過時間歷練後的知性，上身更優雅；以下就分享多款木質玫瑰香，接下來的秋季正適合。

＃嬌蘭 花草水語純粹淡香精－艾米拉玫瑰，125ml、售價7900元

從1999年，「香水世家」嬌蘭就推出花草水語系列，首支晨曦草露淡香水以清新涼感的草本氣息，象徵全系列開啟序幕，後續不僅總共推出7支不同氣息，2022年更發表了持香度較高的7款淡香精，2024年較有東方香型的純粹淡香精到來，被比喻為「月光下的花園」，比起花草水語的另外兩個系列，給人一種更加沉澱、穩重的感覺，木質調氛圍更鮮明，給人一種月下寧靜的感受，非常值得好好細品。

花草水語純粹淡香精是從嬌蘭原本的東方迷境系列轉生而來，改動部分香材、包裝，甚至選用極高比例的有機農業甜菜根酒精，延續此系列的高比例自然成份；唯一「艾米拉玫瑰」是全新從未出現過的香味，宛如生長波斯花園的玫瑰在月下悄然綻放，瑰麗的層次花瓣交錯廣藿香、麝香的溫柔嫵媚，有種專屬東方異域的神秘美感，是一款層次非常立體又具有辨識度的好香。

＃Diptyque 灼地玫瑰淡香精，100ml、售價10000元

沙漠之中有一種礦物「沙漠玫瑰」，它並不是真的植物，而由石膏或重晶石晶簇組成宛如玫瑰花瓣般輻射狀散開的晶體，摸起來有種粗糙的沙粒感；Diptyque過去的香水，大多都是在描述一趟旅程或是一段回憶，但這次全新Les Essences de Diptyque系列香水，以描繪自然環境、當下景緻為主，其中，沙漠玫瑰就是其5種香氣中的一瓶。

「我想將這沙漠之風帶來的原始熱情注入香氣中，透過嗅覺展現砂礫的炙熱與礦物質感」，調香師Fabrice Pellegrin如是說，以其型態與命名，灼地玫瑰淡香精當然少不了玫瑰當主角，用過檸檬香調讓千葉玫瑰氣息更顯鮮明層次，具有穿透力的廣藿香模擬砂粒粗糙、溫熱的質感，塑造出這獨一無二的自然印跡。