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華山周末太好玩！沁涼冰沙＋最潮果昔保養免費拿　可愛胖卡隨手拍都出圈

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

假期沒有地方去？最近台北華山就有兩個不錯的地方，不僅好拍又好玩，還可以免費拿小禮物，立刻安排上。

＃Drunk Elephant醉象 調皮小胖卡

Drunk Elephant,醉象,YSL,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

Drunk Elephant,醉象,YSL,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

歐美年輕世代都在瘋的純淨保養品牌醉象擁有多巴胺繽紛風格的美妝設計，堅持6大不添加帶給肌膚更健康的呵護，6日在華山文創園區舉辦「調皮小胖卡」活動，現場展演出多款經典保養單品，更能夠玩闖關活動，掃描QR Code加入醉象官方LINE帳號，做完肌膚檢測，圈出6種不添加成分關鍵字，就能直接拿果昔體驗包兩日份，以及超可愛磁鐵和明信片，還能在現場用印章客製，拍照打卡上傳更可免費喝新鮮維他命C冰沙。

Drunk Elephant,醉象,YSL,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

醉象以高效少多餘成分的配方，讓人用起來有感安心，除了經典的保濕精華之外，維他命C活膚日間精華也是明星好物，高濃度15%維他命C運用粉末劑型更好保存活性，開封混和0.5%阿魏酸、1%維他命E、南瓜酵素和石榴萃取精華液，迅速為肌膚帶來滿滿的煥白能量。

＃YSL Beauty Light Club奢光派對

Drunk Elephant,醉象,YSL,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

YSL在華山連續四天舉辦Beauty Light Club奢光派對，現場以繽紛的桃粉紅色搭配黑色經典色調，打造出時尚奢華的派對氛圍，現場更陳列新品體驗專區，包括：奢華印記鎖心光唇釉、MYSLF香精、自由不羈恣意燃花淡香精，超可愛迪斯可燈光以及巨大愛心，拍照打卡很可以。

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關鍵字：

Drunk Elephant, 醉象, YSL, 彩妝, 保養

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