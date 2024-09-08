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星變美／張鈞甯崇尚自然養生！最愛蠟菊植萃養出光透肌

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

藝人張鈞甯擁有清新氣質，前陣子作品較少，近期才有戲劇演出，已經42歲的她狀態超好，不僅白皙透亮也絲毫看不出細紋毛孔，對於保養，敏感肌膚的她追求自然有效的養膚方法，溫和不刺激讓肌膚能夠清空壓力，當然膚況就能穩定。

林可彤,張鈞甯,歐舒丹,la prairie,保養。（圖／品牌提供）

張鈞甯說，「對於長時間拍戲、當空中飛人的我來說，肌膚累積了許多慢性壓力，為了避免膚況瞬間崩盤，睡前一定要用歐舒丹星光瓶安撫修復肌膚，今日債、今日清，清除了肌膚的壓力債後，一覺醒來，各種波動不穩、疲倦不堪、乾燥暗沉的問題都消失了，讓我能重拾活力，在鏡頭前立即展現光采。」

林可彤,張鈞甯,歐舒丹,la prairie,保養。（圖／品牌提供）

過去在飲食就很主張天然健康，張鈞甯連肌膚保養也不例外，天然植萃產品讓她感到放心，非常重視成分的來源，可以真正溫和又有效修護、穩膚，而且她也分享，自己持續追求的就是肌膚光采透亮，因為維持最好的上鏡狀態就是女明星的任務。

林可彤,張鈞甯,歐舒丹,la prairie,保養。（圖／品牌提供）

在短時間迅速瘦下3公斤的林可彤，最近接受訪問時，也分享自己凍齡的好物，就是LA PRAIRIE全新長生奧秘乳霜，她表示，白天薄薄擦一層，提升肌膚保濕水潤，晚上厚擦還會搭配時光引流棒按摩，「我一個月不到瘦3公斤，但是現在我的臉沒有垮、疲憊的感覺，緊實度還是很好，看起來很澎彈」。

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關鍵字：

林可彤, 張鈞甯, 歐舒丹, la prairie, 保養

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