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包開箱／Miu Miu新熱門款！惠利、張員瑛曬手提包Aventure搭掛飾更可愛

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記者鮑璿安／台北報導

在2024年表現強勁的Miu Miu，取得2024年Q1業績成長89%的佳績，而創意總監Miuccia Prada持續在秋冬季節帶來讓人耳目一新的包款，繼熟面孔Wander與Arcadie之後，全新渲染上千禧美學的Aventure包成為爆款之選，韓星張員瑛、惠利都上手，有什麼設計亮點以下一次揭曉！

▲▼ Aventure 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

▲ Aventure包復刻 Miu Miu 經典設計，賦予更輕盈的結構和休閒態度 。（圖／品牌提供）

這款 Aventure包復刻 Miu Miu 經典設計，賦予更輕盈的結構和休閒態度，擁有圓滑的手柄，並採用了柔軟亮麗的納帕皮革材質，配以金屬五金與長背帶，可移動的扣環呈現多樣化背法，帶來雋永的經典風格。而正中央壓紋字母標誌，則碰撞出當代的Y2K效應，手袋提供黑色、適合秋冬的焦糖色，更在尺寸上創造變化，除了有小巧手提款，也帶來了廓形更加修長的托特包版型，貼心的大容量讓外出、旅行時候能夠裝入更多物品。

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利來到香港廣東道專門店親自展現此系列，身穿棕色麂皮套裝，以率性的半盤髮造型登場 。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利在機場演繹全新 Aventure 包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

韓星惠利在她專屬的Miu Miu Select by Hyeri系列之中，就選擇了Aventure包，並親自示範以棕色麂皮套裝，搭配黑色包款讓穿搭更增添重點，值得一提的是，若想增添更多個性化細節，不妨添加垂墜掛飾在包款上，打造出夢幻童趣的態度。而張員瑛也演繹過大尺寸的Aventure，穿著亮片刺繡西裝外套和短裙，強化屬於Miu Miu女孩的風格，也將Aventure熱度加持到高點。

看更多熱門包款

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

關鍵字：

包開箱, MiuMiu, Aventure, 包款, 千禧美學, 惠利

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