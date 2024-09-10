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50歲Hello Kitty聯名同齡品牌LeSportsac　滿版印花、超Q蝴蝶結必收

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LeSportsac x Hello Kitty聯名系列一同歡慶兩個品牌的50週年。（藍鐘提供）

▲LeSportsac x Hello Kitty聯名系列一同歡慶兩個品牌的50週年。（藍鐘提供）

圖文／鏡週刊

當你50歲的時候，人生已經走了超過一半，你會期待有更精彩的下半場；而當兩個50歲的品牌在一起時，彼此可以碰撞出更多火花，那是一種相知相惜，有默契的陪伴感，LeSportsac x Hello Kitty聯名系列就是這樣的攜手融合。

Hello Kitty 50週年大型肩背托特包。NT$4,800（藍鐘提供）

▲Hello Kitty 50週年大型肩背托特包，NT$4,800。（藍鐘提供）

Hello Kitty巨星風采_日常通勤後背包。NT$7,500（藍鐘提供）

▲Hello Kitty巨星風采_日常通勤後背包，NT$7,500。（藍鐘提供）

作為彼此品牌歷史上長期合作的熟悉夥伴，在2024年這個兩個品牌成立50週年的時間裡，最新企劃具有另一層深厚意義；延續LeSportsac標誌性機能包款與Hello Kitty的可愛魅力，將SANRIO流行偶像Hello Kitty融入到LeSportsac著名的輕質尼龍包袋中，「No Bag No Life無袋不歡」、「I am a star巨星風采」獨特而永恆的印花元素，打造出時尚與俏皮的限定系列。

Hello Kitty蝴蝶結手拿包。NT$3,850（藍鐘提供）

▲Hello Kitty蝴蝶結手拿包，NT$3,850。（藍鐘提供）

Hello Kitty無袋不歡名片零錢包。NT$1,650（藍鐘提供）

▲Hello Kitty無袋不歡名片零錢包，NT$1,650。（藍鐘提供）

Hello Kitty無袋不歡中型旅行袋。NT$8,000（藍鐘提供）

▲Hello Kitty無袋不歡中型旅行袋，NT$8,000。（藍鐘提供）

聯名系列展示了雙面托特包和長形化妝包等不敗單品外，同時也推出了全新款式，從經典的蝴蝶結圖案到Hello Kitty冒險故事，皆為粉絲們帶來無限經典時刻與驚喜。這是一個如此別具意義的生日慶典啊！透過兼具現代時尚與可愛風格的系列作品，一同歡慶。

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關鍵字：

鏡週刊, Hello Kitty, LeSportsac, 聯名

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