僅一個月的機場限定咖啡調酒　ALLSAINTS聯名VWI桃機二航廈才有

圖文／鏡週刊

在機場等待飛機起飛的時刻裡，你最需要的，會是來杯咖啡。慣常喝的咖啡品牌其實已經沒有新鮮感，不如趁出國轉換心情，就從抵達機場的那一刻開始吧！如果你是在桃園機場第二航廈的話，務必要去試試看為期短短四週的ALLSAINTS x VWI by CHADWANG機場限定咖啡調酒啊！

1994年創立於英國東倫敦的時尚品牌ALLSAINTS為歡慶與昇恆昌合作的桃園機場第二航廈C區專門店嶄新開幕，再度攜手VWI by CHADWANG，以品牌不羈態度的調性首次推出聯名咖啡特調，營造豐富多元的生活風尚體驗。

▲ALLSAINTS x VWI by CHADWANG聯名咖啡調酒「Back to Black威士忌蘇打」，NT$350。（ALLSAINTS提供）

ALLSAINTS在2020年曾與世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的個人咖啡品牌跨界合作微風南山咖啡快閃店，4年後的二度合作，以兩款機場限定咖啡調酒「Back to Black威士忌蘇打」以及「Pink Floyd琴費士」，彰顯品牌創新精髓。

▲ALLSAINTS x VWI by CHADWANG聯名咖啡調酒「Pink Floyd琴費士」，NT$350。（ALLSAINTS提供）

Black威士忌蘇打以風味濃烈的VWI機場限定義式配方搭配威士忌帶出濃郁的口感，氣泡水的輕盈感則讓整體口感更加平衡，呼應ALLSAINTS標誌性皮衣的俐落個性。而Pink Floyd琴費士借鑒經典調酒Gin Fizz、蔓越莓汁，加入果香豐富的冷萃咖啡及氣泡帶出豐富風味，猶如品牌運用輕質面料設計出多款印花洋裝和襯衫，與經典皮衣搭配後所呈現出不厚重卻充滿層次的英倫風尚。

ALLSAINTS x VWI by CHADWANG聯名咖啡調酒於9月6日至10月4日期間，於VWI by CHADWANG桃園機場出境第二航廈門市限量販售。

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