周年慶「預購會」價格最殺、組合最好！還能拿超可愛限量滿額贈

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

周年慶即將到來，很多人已經蓄勢待發準備囤滿一整年的單品，比起過去要排隊搶最殺特惠組，近年已經把重心轉移到預購會，可以拿到最好最優的價格之外，還能擁有限量買贈，絕對要立刻預約起來。

＃Kiehl’s 全明星嫩皮修護組，優惠價11015元

每年Kiehl’s粉絲最愛加大版單品，這次再集結成組合，經典的金盞花植物精華化妝水500ml、激光極淨白淡斑精華100ml還有冰河醣蛋白保濕霜補充包150ml，等於熱賣三品通通到位；折扣後消費滿12000元，再拿冰河醣蛋白保濕霜正貨50ml，多帶護唇膏或是A醇保養直接拿到手軟。

＃benefit 眉好保久乳盒，優惠價1520元

充滿濃濃美式風情的benefit每次都推出超可愛特色的單品，其眉彩系列更是超好用，當然要整組優惠價帶走，眉筆、眉膠、眉蠟三款商品都是明星熱賣，缺一不可，而且單筆消費滿3500元還可獲得可收納托特包、這細我的眉筆隨身瓶、還我美眉膏隨身瓶，繽紛芭比粉紅色袋子真的超時髦，必須要拿下。

＃IPSA 黑金水雙入組，優惠價4500元

IPSA最知名的流金水可以說是濕敷神水，想要在秋冬更進階養膚，「黑金水」極境新生修護精華露可以說是不能少，可以帶給肌膚更彈潤的抗老能量，選擇組合更可以獲得6瓶旅行組合，濕敷塗抹都很可以；而且預購會期間，單筆結帳金額滿12000元，還可以獲得超可愛IPSA x OSAMU GOODS 聯名旅行連帽頸枕。

＃MAKE UP FOR EVER 第一步能量底妝組，優惠價3150元

MAKE UP FOR EVER向來是底妝專家，這次推出的第一步能量底妝組，直接包辦粉底液、蜜粉餅、蜜粉以及妝前乳，等於基本熱賣秋冬底妝通通到手，單筆消費滿5000元即贈完美舒緩旅行5件組，尤其是超浪漫的奶茶粉紅化妝包，絕對是實用又好看的代表，外出隨行都很完美。

＃ORBIS 芯生悠進化三步驟組，優惠價2000元

ORBIS經典的芯生悠進化三步驟，從清潔、化妝水到乳霜一次擁有，每一步驟更有加乘的呵護效果，不僅可以帶給肌膚天然健康的保養功能，單筆消費滿2000元，更可以獲得時下最受歡迎的夢幻雲朵包，當然要立刻擁有帶回家。